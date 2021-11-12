Редакторы раздела «Красота» выбирают самые стильные образы, которые попались им в инстаграме на этой неделе.

Лизавета Шатурова

Считает, что вся зимняя одежда должна напоминать плед с рукавами

Элла Эмхофф — падчерица вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис, модель, художница, дизайнер и просто мастерица на все руки — показывает самый нескучный вариант для утепления этой зимой
Подробности по теме
Все связано: 11 трикотажных костюмов для встречи холодов
Все связано: 11 трикотажных костюмов для встречи холодов
Лишнее напоминание о том, что мужчинам тоже идут береты
Красно-оранжевый с розовым — простое, но очень эффектное сочетание. Возьмите на заметку
Подробности по теме
Про черные колготки понятно, а как носить белые, цветные и с принтом? Смотрим на блогеров
Про черные колготки понятно, а как носить белые, цветные и с принтом? Смотрим на блогеров

Анна Махорина

Разместит рекламу ноготочков в телеграм-канале Дурова

У Беллы Хадид даже преппи-стиль выглядит секси
Подробности по теме
Другие стилевые приемы Беллы Хадид можно найти в этом материале
Другие стилевые приемы Беллы Хадид можно найти в этом материале
Узнали? Гвинет Пэлтроу в наряде, который уже может сойти за рождественский
Если у стиля спорт-шик и есть лицо, то это точно Амина Муадди
Подробности по теме
Что нужно знать об Amina Muaddi — любимой обуви Рианны
Что нужно знать об Amina Muaddi — любимой обуви Рианны
Как по-новому раскрывается Balenciaga на взрослых женщинах!

Ин Франк

Энтузиаст тяжелой одежды

Даже на съемках рекламных роликов Ронни Файг выглядит безупречно. Основатель Kith знает толк в сочетаниях пальто и кроссовок New Balance
Тори Лэйнз показывает, как быть самым свежим на горнолыжном склоне
Сразу видно, что стиль сыну P.Diddy передался по наследству. Надо сказать, в разнообразии он даже превосходит своего отца