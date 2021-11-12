Редакторы раздела «Красота» выбирают самые стильные образы, которые попались им в инстаграме на этой неделе.
Лизавета Шатурова
Считает, что вся зимняя одежда должна напоминать плед с рукавами
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Про черные колготки понятно, а как носить белые, цветные и с принтом? Смотрим на блогеров
Анна Махорина
Разместит рекламу ноготочков в телеграм-канале Дурова
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Другие стилевые приемы Беллы Хадид можно найти в этом материале
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Что нужно знать об Amina Muaddi — любимой обуви Рианны
Ин Франк
Энтузиаст тяжелой одежды