Редакторы раздела «Красота» выбирают самые стильные образы, которые попались им в инстаграме на этой неделе.

Лизавета Шатурова Считает, что вся зимняя одежда должна напоминать плед с рукавами

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ella emhoff (@ellaemhoff) Элла Эмхофф — падчерица вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис, модель, художница, дизайнер и просто мастерица на все руки — показывает самый нескучный вариант для утепления этой зимой

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Анна Махорина Разместит рекламу ноготочков в телеграм-канале Дурова

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Ин Франк Энтузиаст тяжелой одежды

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ronnie Fieg (@ronniefieg) Даже на съемках рекламных роликов Ронни Файг выглядит безупречно. Основатель Kith знает толк в сочетаниях пальто и кроссовок New Balance