Добавки с цинком — одни из самых продаваемых БАДов. Считается, что они укрепляют иммунитет и помогают в профилактике респираторных заболеваний. За время пандемии коронавируса продажи средств с цинком выросли. Разбираемся, действительно ли этот микроэлемент обладает суперспособностями, или его эффективность преувеличена.

За что отвечает цинк в нашем организме?

За многое. Цинк — второй по распространенности микроэлемент в нашем организме (после железа), и он влияет на все органы и клетки . Цинк необходим для поддержания обмена веществ, экспрессии генов и синтеза белков, заживления ран и правильной работы иммунной системы. Особенно он важен в периоды активного роста, такие как младенчество, детство, половое созревание и беременность. Кроме того, цинк необходим для нашего обоняния и вкуса. Именно он является ключевым компонентом карбонгидразы 6 — фермента слюны, недостаток которого приводит к потере и искажениям вкусов и запахов. Дефицит цинка встречается редко: чаще всего он связан с генетическими мутациями или приемом препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний. Так как многие пищевые источники цинка (мясо, рыба и морепродукты, яйца и молоко) являются продуктами животного происхождения, иногда недостатком цинка страдают вегетарианцы и веганы. Дефицит проявляется более медленным заживлением ран и расстройствами желудочно-кишечного тракта, а в запущенных случаях торможением роста и развития. В 1963 гематолог Ананда Прасад обнаружил, что взрослые пациенты с дефицитом цинка после нескольких месяцев терапии препаратами с этим незаменимым микроэлементом добирали 12-15 см роста.

БАДы с цинком помогают бороться с простудными заболеваниями?

Может быть, но это не точно . Результаты метаанализа 2017 года говорят о том, что употребление цинка сокращало длительность простуды в среднем на 33%. Причем препараты с ацетатом цинка оказались на 12% эффективнее средств с глюконатом цинка. Еще одно исследование 2017 года показало похожие результаты: рассасывание леденцов с цинком сократило длительность заболевания на 40%. В группе пациентов, принимавших цинк, на пятый день процент выздоровевших достигал 70%, в то время как в плацебо-группе их оказалось всего 27%. Один из последних обзоров подтверждает способность цинка сокращать длительность простуд. Но авторы исследования также подчеркивают, что на выраженность симптомов добавки с цинком практически не влияют. Проще говоря, с БАДами простуда может проходить быстрее, но во время болезни самочувствие все еще будет довольно паршивым. Правда, крупный обзор в журнале Канадской медицинской ассоциации демонстрирует, что в ряде исследований доказать положительное влияние цинка на длительность простуды не удалось. Кроме того, важно понимать, что данные в пользу цинка есть только в контексте простудных заболеваний, возбудителями которых, как правило, являются риновирусы. Никаких причин полагать, что цинк поможет сократить или облегчить течение гриппа (который чаще всего вызывают вирусы гриппа типов А, B и С), на данный момент нет.

При каких еще заболеваниях может быть полезен цинк?

Наружные средства с цинком (гели, кремы и мази) — отличное средство для ускорения заживления ран на коже. Добавки с цинком рекомендованы детям и младенцам с острой диареей. Есть данные о том, что препараты цинка в комплексе с другими микроэлементами (витамином С, бета-каротином, медью и витамином Е) помогают отсрочить возникновение макулярной дистрофииМакулярная дистрофияДегенеративное заболевание макулы — центральной части сетчатки глаза. Основная причина потери центрального зрения у пожилых людей. в пожилом возрасте. В том же исследовании была группа людей, которые получали только добавки с цинком: у них оказался более низкий риск запущенной макулярной дистрофии по сравнению с теми, кто цинк не употреблял. Мази и БАДы с цинком иногда рекомендуют людям с дерматологическими заболеваниями — особенно если речь идет об акне. Но, хоть результаты нескольких небольших исследований и говорят в пользу цинка, специалисты не рекомендуют расчитывать на микроэлемент как на основной способ лечения . Дополнительную терапию средствами с цинком можно обсудить с лечащим врачом, но основную линию лечения акне должны составлять препараты с доказанной эффективностью: например, наружные и системные ретиноиды, азелаиновая кислота или бензоилпероксид.

Поможет ли цинк при COVID-19?

Нет, хотя многим хотелось бы верить в обратное . По данным Nutrition Business Journal, за 2020 год продажи БАДов с цинком выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом. И это неудивительно — добавки с цинком позиционируются, как укрепляющие иммунитет. Кроме того, некоторые компании-производители БАДов даже рекламировали свои продукты с цинком как средства для профилактики и лечения коронавируса. FDAFDAУправление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Америке. выслала пяти таким компаниям письма-предупреждения за заведомо ложную рекламу. Ученые Кливлендской клиники в феврале 2021 года провели исследование о влиянии препаратов с высоким содержанием цинка и витамина С на длительность и течение COVID-19. К сожалению, никаких положительных эффектов обнаружено не было ни при раздельном, ни при совместном приеме таких добавок.

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У БАДов с цинком есть побочные эффекты?

Да — особенно если принимать их в слишком больших количествах . К возможным побочным эффектам относятся тошнота, потеря аппетита, нарушения работы желудочно-кишечного тракта и боли в животе. При чрезмерном употреблении цинка возможно снижение уровня меди в крови, временная анемия и снижение лейкоцитов. Особенно осторожными стоит быть со спреями для носа, содержащими цинк: их использование может приводить к полной потере обоняния. Также стоит помнить: БАДы с цинком могут вступать в реакции с другими лекарствами или добавками, которые вы принимаете. Например, одновременный прием цинка с антибиотиками тетрациклинового ряда уменьшает всасываемость и того, и другого. Поэтому перед началом приема таких добавок стоит обязательно проконсультироваться с лечащим врачом .