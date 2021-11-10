Показ Miu Miu осень-зима 2021 задал тон на текущий сезон: теперь все хотят носить теплые стеганые брюки, даже если никогда не вставали на лыжи или сноуборд. Магазины уже подготовились к спросу и предлагают варианты всех цветов, фасонов и размеров стежки.