Стеганые, гладкие нейлоновые или с флисовыми вставками.
Показ Miu Miu осень-зима 2021 задал тон на текущий сезон: теперь все хотят носить теплые стеганые брюки, даже если никогда не вставали на лыжи или сноуборд. Магазины уже подготовились к спросу и предлагают варианты всех цветов, фасонов и размеров стежки.
H&M3999 р.
Ienki Ienki73 178 р.
Snow Peak33 000 р.
Arket8900 р.
Outventure4999 р.
Nina Donis29 800 р.
Miu Miu88 511 р.
Undercover$610
Reserved5499 р.
Bershka4999 р.
Jil Sander55 652 р.
H&M10 999 р.
Levi’s9900 р.
Подробности по теме
Все еще думаете о пуховике Канье Уэста и Gap? У нас есть 12 оверсайз-альтернатив