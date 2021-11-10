Стеганые, гладкие нейлоновые или с флисовыми вставками.

Показ Miu Miu осень-зима 2021 задал тон на текущий сезон: теперь все хотят носить теплые стеганые брюки, даже если никогда не вставали на лыжи или сноуборд. Магазины уже подготовились к спросу и предлагают варианты всех цветов, фасонов и размеров стежки.

H&M

3999 р.

Ienki Ienki

73 178 р.

Snow Peak

33 000 р.

Arket

8900 р.

Outventure

4999 р.

Nina Donis

29 800 р.

Miu Miu

88 511 р.

Undercover

$610

Reserved

5499 р.

Bershka

4999 р.

Jil Sander

55 652 р.

H&M

10 999 р.

Levi’s

9900 р.
Подробности по теме
Все еще думаете о пуховике Канье Уэста и Gap? У нас есть 12 оверсайз-альтернатив
Все еще думаете о пуховике Канье Уэста и Gap? У нас есть 12 оверсайз-альтернатив