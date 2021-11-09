Недалеко от Санкт-Петербурга открылся первый в России лодж-отель We Lodge — комплекс из 16 домиков бунгало, расположенных вокруг Медного озера. Рассказываем, почему один из них точно стоит забронировать на ближайшие выходные.

Создатели We Lodge ориентировались на лучшие сафари-отели в Африке — бунгалобунгалоОдноэтажная постройка с верандой., расположенные в заповедниках или особых экологических зонах, где взаимодействие с дикой природой сочетается с развитой инфраструктурой и сервисом. We Lodge — это версия такого сафари-отеля в северной природе: выезжая из центра Санкт-Петербурга на автомобиле, до комплекса можно доехать за 40 минут. 30 октября отель заработал в режиме soft opening: здесь уже можно полноценно отдохнуть, но на следующие несколько месяцев запланировано еще много открытий.

© We Lodge

Размещение

Домики We Lodge рассчитаны на компании от 2 до 6 человек (есть лоджи, оборудованные детской кроваткой). Из нескольких открывается вид на озеро, другие расположены прямо в хвойном лесу. Для максимального уединения есть возможность остановиться в лодже на отдельном острове с собственным банным комплексом и приватным пляжем.

В каждом домике есть все необходимое: душевая кабина, печь-камин для уютного вечера, Wi-Fi, проектор для просмотра фильмов и сериалов, комплиментарные чай и кофе, мини-бар и room service. Особенно приятный момент: в ванных комнатах можно найти косметику итальянского бренда Hemp Care, основанную на конопляном масле. Серьезно, не берите с собой шампуни и крем для тела — это тот редкий случай, когда отельные — лучше!

© We Lodge

Гастрономия

На террасе каждого лоджа есть гриль-камин, поэтому вы всегда можете нажарить мяса, рыбных стейков или просто сосисок (никто не осудит). Но если хочется яркого и интересного гастрономического опыта, стоит обязательно сходить в беседку на ужин в формате chef’s table: пока повар готовит блюда прямо напротив вас, можно с ним пообщаться (или просто следить за магией). За кухню отвечает Антон Исаков. Завтраки и обеды пока подаются в этом же пространстве, но на зиму планируется открытие ресторана лесной кухни на открытом огне.

В панорамном баре-гостиной Roots под приятный поп-джаз подают авторские коктейли — за них отвечают Илья Астафьев и Евгений Горбунов из Gin Tonic Bar. А с пятницы по воскресенье проходят традиционные английские чайные церемонии: к чаю предлагают сконы, печенья, сэндвичи и викторианские кексы. Чай по желанию можно заменить на игристое или пунш.

© We Lodge

Внимание к экологии

We Lodge расположился на двух с половиной гектарах соснового леса, — но построен был с максимальной заботой о нем. Так, все домики-лоджи установлены на свайном фундаменте — такой тип предполагает минимальное вмешательство в почву. Деревья здесь растут прямо сквозь террасы и кровлю, а коммуникации прокладывались так, чтобы не нарушить корневую систему деревьев.

По словам создателей, сохранение природного ландшафта было одним из главных принципов проектирования комплекса. Поэтому даже арт-объекты в We Lodge не конфликтуют со средой — например, «Улей» из горбыля (отходного материала при изготовлении досок на лесопилке) отлично вписывается в лесной паттерн. Что‑то похожее ожидаешь увидеть, гуляя по Никола-Ленивцу в Калужской области.

Кстати, «Улей» построен с идеей привлечь внимание к проблеме сокращения популяции пчел из‑за ухудшения экологии, изменений климата и использования пестицидов в сельском хозяйстве.

© We Lodge

Чем заняться?

В холодное время года можно посещать травяную сауну и гулять по лесным тропам. Весной здесь начнутся занятия йогой на специальных площадках и тренировки на трассах лесного кроссфита. На берегу озера есть пирс для лодок, сапбордов и каяков, а также оборудование для рыбалки. Создатели отмечают, что из принципов экобезопасности по территории будут ездить только электромобили и велосипеды, а по воде — только безмоторные виды водного транспорта. К лету в We Lodge планируют организовывать кинотеатр под открытым небом и приватные ужины в лесу.

Стоимость от 16900 р. за ночь Адрес Медное Озеро, Всеволожский район, Ленинградская область; координаты: 60.2039, 30.1417 Парковка Предусмотрена для гостей лоджей: номер парковки отправляют за 24 часа до заезда Можно с собакой? Проживание в лодже доступно для миниатюрных собак (до 30 см. в холке)