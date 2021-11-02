Модельеру всего 25 лет, а он уже сотрудничает с Yeezy и Moncler.

1 ноября российский рэпер Оксимирон впервые за четыре года выпустил сольный трек «Кто убил Марка?» и клип к нему. В середине видео музыкант появляется в эффектном костюме из дутой куртки и брюк. Автор образа — британский дизайнер китайского происхождения Дин Юнь Чжан.

Чжан — выпускник британского колледжа искусств Central Saint Martins, основатель собственной одноименной марки, а также дизайнер бренда Канье Уэста Yeezy. Основной продукт Dingyun Zhang — гигантские пуховики. Дизайнер выпускает куртки с футуристичной эстетикой — деконструкцией, капюшонами-масками, отверстиями по всей длине, замысловатыми карманами или непропорционально длинными рукавами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @dannyzuckerman Оксимирон в куртке Dingyun Zhang, бэкстейдж со съемки клипа

Куртку Dingyun Zhang можно увидеть не только на российском рэпере. Творчество Чжана оценили Рианна, Кайя Гербер, A$AP Ferg и другие знаменитости. Также молодой бренд вошел в список лучших молодых талантов модной индустрии Dazed 100 и успел сделать коллаборации с нью-йоркским брендом Area и известным всем производителем пуховиков Moncler.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ding (@dingyun_zhang) Коллаборация Dingyun Zhang х Area. Джиджи Хадид для журнала Perfect

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ding (@dingyun_zhang) Рианна в пуховике Dingyun Zhang в съемке собственного бренда Savage x Fenty