Первичная обработка

Первичной обработке нужно подвергать как новую обувь, так и старую, — непосредственно перед началом сезона. Во втором случае пару нужно предварительно почистить. Благодаря обработке специальными пропитками или спреями создаются защитные водо- и грязеотталкивающие слои.

Как правило, подобные средства отличаются универсальностью (подходят для кожи, замши, нубука) и наносятся в два этапа (первый и закрепляющий). Несмотря на преимущественно бесцветную основу, пропитку или спрей стоит с осторожностью наносить на прихотливые материалы светлых тонов. Чтобы убедиться, что средство не изменит цвет обуви, обработайте сначала малозаметный участок — например, сбоку на внутренней стороне. Подождите, пока пятно высохнет, и убедитесь, что область не сильно контрастирует с верхом. Если все в порядке, то приступайте.

У каждого средства есть собственные рекомендации по нанесению защитного слоя и количеству обработок, поэтому предварительно ознакомьтесь с инструкцией. Там же вы узнаете приблизительный срок действия нанесенного слоя.