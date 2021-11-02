Встречаем сезон плохой погоды во всеоружии.
Первичная обработка
Первичной обработке нужно подвергать как новую обувь, так и старую, — непосредственно перед началом сезона. Во втором случае пару нужно предварительно почистить. Благодаря обработке специальными пропитками или спреями создаются защитные водо- и грязеотталкивающие слои.
Как правило, подобные средства отличаются универсальностью (подходят для кожи, замши, нубука) и наносятся в два этапа (первый и закрепляющий). Несмотря на преимущественно бесцветную основу, пропитку или спрей стоит с осторожностью наносить на прихотливые материалы светлых тонов. Чтобы убедиться, что средство не изменит цвет обуви, обработайте сначала малозаметный участок — например, сбоку на внутренней стороне. Подождите, пока пятно высохнет, и убедитесь, что область не сильно контрастирует с верхом. Если все в порядке, то приступайте.
У каждого средства есть собственные рекомендации по нанесению защитного слоя и количеству обработок, поэтому предварительно ознакомьтесь с инструкцией. Там же вы узнаете приблизительный срок действия нанесенного слоя.
Текущий уход
Первичная обработка не спасает от загрязнений полностью, но заметно снижает их уровень. То есть без текущего ухода не обойтись. Как и в случае с пропитками, чистящие средства чаще всего бывают универсальными и подходят для обуви из различных материалов. У многих брендов есть собственные уходовые продукты — например, Wonder Balsam на основе воска у Dr. Martens или Leather Protector у Red Wing. Чтобы избавиться от головной боли в виде поиска сопутствующих щеток и тряпок, можно купить уходовый набор целиком. Такие есть у большинства специализированных производителей — от российского Solemate до американского Jason Markk.
Предотвращение неприятных запахов
Как правило, зимней обуви в гардеробе бывает заметно меньше, чем летней, а соответственно, нагрузка на каждую пару увеличивается. Если носить одни и те же ботинки на ежедневной основе, то заметно увеличивается риск появления неприятных запахов, от которых потом будет непросто избавиться. Если у вас нет второй пары в ротации, то можно попробовать освежающие подушечки или капсулы. Но неприятные запахи появляются не только из‑за частой носки — у некоторых людей просто повышенное потоотделение, поэтому не стоит забывать про специальные дезодоранты.
Дополнительное утепление
Порой даже в ботинках с утеплителем Thinsulate может быть холодно. Плюс кто‑то из нас более восприимчив к низкой температуре. Помимо очевидной сезонной смены носков на более теплые, повлиять на ситуацию можно с помощью новых стелек. Если на вашей зимней обуви они съемные, то можно подыскать им более теплую альтернативу. Стельки с войлочным материалом или овечьей шерстью можно найти как на крупных маркетплейсах вроде Ozon, так и в сетевых магазинах — в Ecco или «Декатлоне».