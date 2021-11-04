Очищение пор, обновление кожи, здоровый цвет лица, сияние и питание — собрали маски, которые быстро выполняют обещания и помогают коже прийти в себя даже после стресса, неудачных экспериментов с уходом и других возможных неприятностей локдауна.

Peter Thomas Roth Маска для лица с энзимами тыквы

Главная сила этой маски — энзимы. Сами по себе они действую мягче кислот и могут служить отличной альтернативой для отшелушивания в межсезонье: чувствительность к солнцу будет повышаться постепенно. Но назвать именно эту маску щадящей не получится: к энзимам здесь все-таки подмешали немного молочной кислоты, а еще добавили крошечные абразивные частицы, похожие на пудру. Новичкам советуем не увлекаться скрабированием кожи маской, а также не передерживать состав на коже. Тогда можно получить гладкое и сияющее лицо без покраснений. А еще это самая осенняя из всех масок — она пахнет тыквенным пирогом.

Kiehl’s Маска для мгновенного сияния кожи

Оранжевая маска Kiehl’s по праву считается бестселлером марки. В бьюти-среде ее безоговорочно хвалят за мгновенный эффект. Основа из глины очищает и матирует кожу, экстракт куркумы усиливает абсорбирующий эффект маски и добавляет коже сияния, а мелкие семена клюквы работают как скрабирующие частицы. Последние проявляют себя уже на этапе удаления маски — вы можете массировать лицо во время умывания, это усилит отшелушивающий эффект.

Cosmedix Маска отшелушивающая с клюквой

Наполовину маска, наполовину пилинг. Внутри мощное комбо из энзимов клюквы и молочной кислоты. Вместе они очищают поры, растворяют омертвевшие клетки, разглаживают кожу и благотворно влияют на общий тон лица. Но с маской стоит быть аккуратным. Она не подойдет чувствительной коже, а обладателям других типов следует придерживаться инструкции — держать средство на лице не дольше 10 минут, стараться не использовать маску в первой половине дня и не забывать о защите кожи кремом с SPF.

Lush Свежая маска для лица Glen Cocoa

Новинка среди свежих масок бренда Lush. Внутри Gleen Cocoa смесь каолина и порошка какао — оба компонента избавляют кожу от лишнего себума. Но пересушить лицо маской не выйдет, абсорбирующий дуэт уравновешивают масла миндаля, розового дерева и иланг-иланга. Отдельно хочется похвалить запах новинки — неприторная смесь ароматов розы и шоколада будет приятным дополнением к десятиминутному ожиданию с маской на лице.

Vichy Маска-пилинг «Двойное сияние»

Маска вобрала в себя преимущества и физического, и химического пилинга. AHA-кислоты в составе ускоряют обновление клеток кожи и очищают поры от смеси себума и грязи. Мельчайшие скрабирующие частицы убирают уже отмершую кожу. По консистенции это легкий гель, который, если наносить его тонким слоем, может даже впитаться в кожу. Но это не значит, что маску не стоит смывать, напротив, химические компоненты действуют довольно резко, так что перед использованием проверьте переносимость на небольшом участке кожи.

DCL Глиняная детокс-маска для лица

Густая серая паста, которая застывает на коже до чувства стягивания (10 минут достаточно), собрала в себе все самые мощные компоненты против воспалений: глину, масло перечной мяты и чайного дерева, серу и фитиновую кислоту. Поэтому увлекаться и использовать маску каждый день точно не стоит, а вот иметь ее на случай глубокого очищения раз в несколько недель можно. Предупреждаем, пахнет это борющееся со всем на свете месиво соответствующе — серой и пылью, но эффект того стоит.

Evolve Organic Beauty Маска очищающая с какао и частицами кокосовой скорлупы

Не пугайтесь кокосовой скорлупы в составе — абразивные частицы в тягучей, похожей на мед маске отлично отшлифованы, а значит, царапать кожу не будут. Эффект от средства как у похлопывания по щекам или прогулки на морозе — маска будто разгоняет кровь, а кожа приобретает здоровый цвет и сияние. За это отвечает какао-порошок, он же добавляет маске и приятный шоколадно-ванильный аромат. Приятный бонус: маслянистый состав при контакте с водой превращается в молочко, так что средство смывается без усилий.

SkinCeuticals Интенсивная успокаивающая маска с растительными экстрактами

Косметологи часто советуют эту гелевую маску в качестве восстановительного ухода после лазерных процедур. Она снимает раздражение и уменьшает покраснения. В карантинное время маска пригодится, если вы, к примеру, переборщили с активными ингредиентами в косметике. После нанесения геля на кожу можно ощутить легкий холодок, а фанаты зеленой банки советуют предварительно подержать ее в холодильнике, для усиления эффекта. Если вас раздражают посторонние запахи в косметике, учтите, что главный компонент этого средства — экстракт тимьяна — заметно пахнет микстурой от кашля.

Ligne St. Barth Крем-маска c зеленой глиной и экстрактом ананаса

Марка в основном известна благодаря своим роскошным продуктам для тела — их используют в самых дорогих спа-салонах, а фанаты бренда ищут парфюмерию с похожими запахами. С косметикой для ухода за кожей лица St. Barth не мудрила и поступила правильно. Внутри этой маски снова беспроигрышное сочетание глины и энзимов. Поэтому после применения лицо получается гладким, матовым, а поры в перспективе будут забиваться чуть реже. По консистенции маска скорее напоминает крем — глину и активные компоненты разбавили маслами, — так что можно без страха держать ее на коже положенные 15 минут, но вот с умыванием придется повозиться.

La Roche-Posay Очищающая матирующая маска

Необычное сочетание глины с пантенолом не даст вам навредить коже, если вы забыли маску на лице дольше, чем на положенные пять минут. Делать так все же не стоит, как и ждать, пока средство начнет отходить от лица иссушенными кусочками. При правильном использовании маска с одного раза уменьшит и осветлит содержимое пор, а значит, кожа будет смотреться здоровее. Совет: перед каждым применением потрясите и разомните тубу — маслянистая фаза пантенола может отслаиваться.

Kiehl’s Питательная маска с авокадо