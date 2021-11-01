Random Projects Studio открыли брат и сестра Гриша и Даша Любачевы. Гриша изучал дизайн и производство аксессуаров в университете Polimoda во Флоренции. В это время Даша окончила факультет графического дизайна в Академии Штиглица и много фотографировала.

Марка начиналась как хобби. Гриша, а также его отец и дядя самостоятельно учились кожевенному делу по инстаграму мастеров: выискивали названия материалов и инструментов на фотографиях и заказывали их из Франции и Италии. Так появилась мастерская кожаных изделий Liubachev. На основе этого мини-производства получилось быстро запустить Random Projects Studio.

Идея пришла спонтанно: создателям нужен был цветной ремешок для фотоаппарата, но получилось найти только дешевые версии с AliExpress. Тогда они решили изготовить шнурок самостоятельно, но веревки продавались большими партиями, поэтому из остатка сделали еще несколько шнурков — так в мае 2021-го родился бренд Random Projects Studio.