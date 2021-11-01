Петербургские энтузиасты создают аксессуары, которые нигде не могут найти.
Random Projects Studio открыли брат и сестра Гриша и Даша Любачевы. Гриша изучал дизайн и производство аксессуаров в университете Polimoda во Флоренции. В это время Даша окончила факультет графического дизайна в Академии Штиглица и много фотографировала.
Марка начиналась как хобби. Гриша, а также его отец и дядя самостоятельно учились кожевенному делу по инстаграму мастеров: выискивали названия материалов и инструментов на фотографиях и заказывали их из Франции и Италии. Так появилась мастерская кожаных изделий Liubachev. На основе этого мини-производства получилось быстро запустить Random Projects Studio.
Идея пришла спонтанно: создателям нужен был цветной ремешок для фотоаппарата, но получилось найти только дешевые версии с AliExpress. Тогда они решили изготовить шнурок самостоятельно, но веревки продавались большими партиями, поэтому из остатка сделали еще несколько шнурков — так в мае 2021-го родился бренд Random Projects Studio.
Random Projects Studio за 10 секунд
Слово random полностью описывает как появление бренда (неожиданное и почти случайное), так и вещи, которые марка создает. С этой концепцией у команды нет никаких ограничений: от брелка до дизайна пространства — все будет в рамках бренда.
Несмотря на рандомность вещей бренда, их объединяет два фактора. Первый — это стилистика: дизайнерам нравится брать элементы из трекинга и других видов активного спорта и смешивать их с минималистичной городской эстетикой. Второй фактор — польза для людей. Даша и Гриша понимают, что работа сделана хорошо, если им самим хочется пользоваться своими предметами.
У Random Projects Studio есть мастерская в Петербурге. Гриша лучше разбирается в работе с кожей и тканями, поэтому он в большей мере занимается производством. Даша отвечает за дизайн упаковок и печатной продукции, общение с клиентами, соцсети и отправку заказов. Весь дизайн изделий продумывают совместно.
Материалы подбирают каждый раз по-разному. Какую‑то кожу заказывают напрямую у производителей в Италии, другую приобретают на складах в Петербурге. Фурнитуру ищут в строительных магазинах, чтобы она была не такой глянцевой и стандартной, как в швейных. Для создания шнурков пришлось объездить все альпинистские магазины в городе. Сырье вроде дерева заказывают у близких по духу петербургских мастеров.
Первый продукт бренда — шнурок Random Strap — создавался для фотоаппарата, поэтому сейчас костяк аудитории марки — творческие люди, фотографы и дизайнеры, в основном из Москвы и Петербурга. Поступало несколько заказов из Франции, Германии и других зарубежных стран, но доставка оказалась слишком дорогой для заграничных покупателей. Команда думает, как решить эту проблему, так как даже сайт и соцсети ведет на английском, чтобы продуктами могли пользоваться по всему миру.
Из планов на будущее — выпуск новых моделей, несколько коллабораций с любимыми брендами Даши и Гриши и налаживание международных покупок. Еще дизайнеры мечтают открыть идеальную мастерскую, где можно было бы принимать покупателей на постоянной основе.
Сейчас вещи Random Projects Studio представлены к продаже на сайте или в инстаграме марки. Жители Петербурга могут договориться о посещении мастерской недалеко от «Площади Восстания». Стоимость вещей — от 750 рублей за брелки до 6800 рублей за мини-сумку из премиальной кожи.