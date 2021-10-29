Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова

Планирует потратить неделю на опустошение запаса благовоний для дома

Скромный домашний наряд на время локдауна
Если и выбирать тактический жилет, то только такой
И снова карантинные ужасы в исполнении токийской художницы

Анна Махорина

Пытается договориться с Mugler на бартер

Мне все еще не надоел тренд на украшения в виде предметов быта. Ключик и булавка уже есть в коллекции, теперь мечтаю о зажиме для бумаг от украинского бренда
Оверсайз и стеганки тоже все еще не надоели
Сумочка в виде чехла для музыкального инструмента — гениально!

Ин Франк

Расстроен из‑за того, что нарды до сих пор не признали олимпийским видом спорта

Мемы Throwing Fits с кадрами из «Клана Сопрано» — беспроигрышная комбинация
Добротные куртки в университетском стиле из нового релиза Kith и New York Knicks. За основу Ронни Файг взял, пожалуй, главного мастера жанра — Golden Bear
Если вы не знаете, как разместить домашние растения, то у HAY можно найти вот такие вот красивые подвески для кашпо