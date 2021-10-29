Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Планирует потратить неделю на опустошение запаса благовоний для дома
Анна Махорина
Пытается договориться с Mugler на бартер
Ин Франк
Расстроен из‑за того, что нарды до сих пор не признали олимпийским видом спорта