Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Планирует потратить неделю на опустошение запаса благовоний для дома

Анна Махорина Пытается договориться с Mugler на бартер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от POCHE. Beauty is Eternal (@poche.jewelry) Мне все еще не надоел тренд на украшения в виде предметов быта. Ключик и булавка уже есть в коллекции, теперь мечтаю о зажиме для бумаг от украинского бренда

Ин Франк Расстроен из‑за того, что нарды до сих пор не признали олимпийским видом спорта

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kith (@kith) Добротные куртки в университетском стиле из нового релиза Kith и New York Knicks. За основу Ронни Файг взял, пожалуй, главного мастера жанра — Golden Bear