«Афиша Daily» продолжает препарировать образы модных инфлюэнсеров из Скандинавии в попытке разгадать их самобытный стиль.

Яркие головные уборы

Судя по странице Эммы, необычные головные уборы — ее фетиш. Осенью и зимой это чепчики, балаклавы, береты и огромные пушистые шапки. Летом — ковбойские и соломенные шляпы, цветные кепки и косынки с принтом. Прием с головными уборами хорош тем, что вы без потери для бюджета можете часто обновлять образы, просто сменив шапку на балаклаву.

Трикотажный тотал-лук из непарных вещей

Мы привыкли носить вязаные костюмы в одной цветовой гамме, а Эмма сочетает трикотажные верха и низы «из разных опер». Такой комплект можно собрать двумя способами: купить пару костюмов и смешать их между собой либо просто найти свитер и брюки, которые интересно смотрятся друг с другом.

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Обувь на платформе

Пока дизайнеры и стилисты пытаются одеть нас в образы из нулевых, трендсеттеры уже смотрят в сторону десятых. И приручают одну из тенденций того периода — обувь на платформе. В гардеробе Эммы с подобной подошвой замечены лоферы, сапоги и даже мюли. Носить такую обувь можно с образами в стиле 70-х.

Сочетание несочетаемого

«Не стоит воспринимать одежду серьезно», — пишет Эмма в одном из своих постов. И доказывает это на собственном примере: все ее луки — это сочетание вещей, которые на первый взгляд совершенно друг другу не подходят. Платье в пайетках плюс меховые сапоги, свитер-боди плюс колготки с узором, сарафан в цветок плюс широкие джинсы. Глядя на Эмму, хочется забыть про все правила комбинаторики, о которых нам рассказывают стилисты, и дать волю фантазии.