В watchOS 8 появились две главные велнес-новинки: приложение «Осознанность» и медитационные сессии «Размышление». Рассказываем, как это работает и что еще стоит попробовать в новых смарт-часах Apple.

Обновленное приложение «Дыхание»

В новой watchOS 8 приложение «Дыхание» получило обновленное содержание и новое название — «Осознанность». Функционал с дыхательными упражнениями никуда не делся, но расширился и стал нагляднее. Новая визуализация помогает глубоко дышать, а во время самих сеансов теперь появляются рекомендации, которые могут улучшить практику. Например, часы могут напомнить вам обращать внимание на температуру воздуха при вдохе и выдохе: эта техника из классических медитаций помогает улучшить фокус.

Сессии «Размышление»

Эти сеансы занимают всего одну минуту и предлагают сфокусироваться на определенном намерении, воспоминании или даже на каком‑нибудь предмете рядом с вами. Сессии начинаются с персонального приветствия и приглашают подумать о положительных моментах в жизни. Например, вы можете получить предложение вспомнить недавний момент, в который вы ощутили спокойствие, и постараться перенести это чувство в настоящий момент. В приложении есть и специальные сессии для тех, кто младше 13: «Размышление» помогает подростку начать практику медитаций и осознанности, развивать творческое мышление и навыки самоуспокоения.

Медитации в Fitness+

В сервисе Fitness+, доступном только для владельцев Apple Watch, помимо большой базы спортивных тренировок, есть раздел медитаций с наставниками. Он разделен на тематические блоки: среди них, например, «Спокойствие», «Благодарность» и «Фокус». Занятия можно выбирать и по длительности, от пяти до двадцати минут. А для новичков добавлена вводная программа медитаций — в ней наставники объясняют главные принципы практики.

Даша Брыгина Тренер Nike Box

Зачем нужны практики осознанности?

Мне очень нравится обновленное приложение «Осознанность» — оно действительно помогает остановиться в потоке задач и сосредоточиться на своем состоянии. Обычно именно в загруженное рабочее время мы забываем о себе, а напоминание на Apple Watch помогает делать необходимые паузы в течение дня. Также важно помнить, что регулярные практики, пусть даже короткие, зачастую более эффективны, чем делительные, но несистематические занятия. Осознанность — это то, что может помочь нам в выполнении любой задачи, но на тренировке прежде всего. Если ты не сконцентрирован на происходящем, то занятие спортом может быть малоэффективным или даже опасным: когда мысли где‑то далеко, можно получить травму на пробежке или приседаниях. Медитация учит нас отпускать лишние переживания и концентрироваться на одном деле — сейчас это плохо получается у большинства.

Что еще попробовать в новых Apple Watch?

Обратите внимание на сервис Apple Fitness+: ассортимент тренировок там впечатляет. Есть все: от силовых и сайклинга до танцев, медитации и даже гребли! Я рекомендую обязательно попробовать подборку «Ходьба» — она сопровождается разными вдохновляющими историями от знаменитостей и музыкой — это поможет больше ходить пешком.

А еще, если планируете кататься на лыжах или сноуборде этой зимой, не пропустите программу по подготовке к снежному сезону, созданную двукратным олимпийским золотым медалистом и пятикратным чемпионом мира по лыжам Тедом Лигети и тренером Apple Fitness+ Аньей Гарсиа.