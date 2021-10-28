Редакторы раздела «Красота» пересмотрели любимые ленты, изучили стиль главных героев и делятся модными приемами. В третьем выпуске — «Американский жиголо» , «Более странно, чем в раю», «На игле» и «Ромео + Джульетта».

Подробности по теме Cамые стильные фильмы по версии «Афиши Daily». Часть первая Cамые стильные фильмы по версии «Афиши Daily». Часть первая

© Paramount Pictures

Можно по-разному относиться к творению Пола Шрейдера, но нельзя отрицать, что это один из самых стильных фильмов всех времен. Гардероб Джулиана Кея (идеально сыгранного Ричардом Гиром) выделялся роскошно сидящими костюмами, всевозможными рубашками и внушительным количеством галстуков. Даже спустя сорок один год образы героя выглядят свежо и актуально. Примечательный факт: для съемок Гира одевал тогда еще малоизвестный в Штатах итальянский дизайнер Джорджо Армани.

© Cinesthesia Productions

Выверенные образы из раннего фильма Джима Джармуша «Более странно, чем в раю» можно запросто представить в лукбуке условного Needles. К слову, пушистые кардиганы с узором — регулярно появляются в коллекциях бренда и являются одной из его визитных карточек. Вопрос с шляпой оставим открытым. Если она кажется вам слишком странной, то можно запросто заменить ее сдержанной панамой.

© Channel Four Films

В культовой ленте Дэнни Бойла у каждого из главных героев был собственный стиль. Наиболее ярким в вопросах одежды нам всегда казался Фрэнсис Бегби. Особенно хорош образ из сцены на балконе в баре, который ничуть не утратил в актуальности даже спустя двадцать пять лет. Черные лоферы и белые носки? Ни слова больше, продано.

© 20th Century Fox

Из смелой и помпезной (иначе Баз Лурманн не снимает) интерпретации шекспировской трагедии можно вынести образцовый отпускной образ. Его основа — гавайская рубашка синего цвета с пестрыми узорами. Благо сегодня такие можно найти как в массмаркете, так и у японских тяжеловесов вроде Wacko Maria. Выбор узора за вами, но мы советуем опираться на проверенные временем цветочные принты.