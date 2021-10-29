Запахи пожара, земли, алкогольных коктейлей и пряностей — рассказываем про духи, которые появились на полках в преддверии ноября.
Сочетание белых цветов и привычных для бренда сочных цитрусов украшено терпкостью черной смородины.
Заметный цитрусовый аккорд (в него добавили необычный гибрид мандарина с кумкватом — каламондин) через время уступает пыльному и землистому ветиверу.
Древесный аромат с восточным характером: кедр, уд, гваяк и сандал украшены ванилью и лабданумом.
Любимый бренд московских ресторанов расширил линейку ароматов. Один из самых красочных — пудровая смесь персика и маракуйи.
Охлаждающий аромат, построенный одновременно вокруг можжевеловых нот джина и мускусно-амбровых оттенков, олицетворяющих плотный деним.
Жгучая корица и сладкие цитрусы — идеальное сочетание для согревающего аромата на промозглую осень.
Мрачный аромат олицетворяет одновременно пожар в соборе, остатки влаги после тушения и вездесущий запах церковных благовоний.
Запоминающаяся смесь городской пыли с двумя ипостасями марихуаны — дымчатой и сочно-зеленой.
Максимально бюджетное решение для тех, кто любит нетипичные ароматы. «Корица — кардамон» отдает не только этими пряностями, но и имбирем с медом.