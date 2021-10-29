Запахи пожара, земли, алкогольных коктейлей и пряностей — рассказываем про духи, которые появились на полках в преддверии ноября.

Gritti Jacqueline

Мужской одеколон, в который добавили щедрую ложку десерта с ванильным кремом. Выбрать другие ароматы с ванилью можно здесь.

Цена 13 500 р.
Acqua di Parma Lily of the Valley

Сочетание белых цветов и привычных для бренда сочных цитрусов украшено терпкостью черной смородины.

Цена 16 500 р.
Bvlgari Bvlgari Man Terrae Essence

Заметный цитрусовый аккорд (в него добавили необычный гибрид мандарина с кумкватом — каламондин) через время уступает пыльному и землистому ветиверу.

Цена 5265 р.
L'Artisan Parfumeur Bois Des Sables

Древесный аромат с восточным характером: кедр, уд, гваяк и сандал украшены ванилью и лабданумом.

Цена 16 700 р.
Zielinski & Rozen «Персик, маракуйя, мускус»

Любимый бренд московских ресторанов расширил линейку ароматов. Один из самых красочных — пудровая смесь персика и маракуйи.

Цена 4365 р.
Mizensir Blue Gin

Охлаждающий аромат, построенный одновременно вокруг можжевеловых нот джина и мускусно-амбровых оттенков, олицетворяющих плотный деним.

Цена 17 468 р.
Lush Jilted Elf

Жгучая корица и сладкие цитрусы — идеальное сочетание для согревающего аромата на промозглую осень.

Цена 1700 р.
Filippo Sorcinelli Notre-Dame

Мрачный аромат олицетворяет одновременно пожар в соборе, остатки влаги после тушения и вездесущий запах церковных благовоний.

Цена 24 900 р.
Parfumerie Particulière Berlin(h)er

Запоминающаяся смесь городской пыли с двумя ипостасями марихуаны — дымчатой и сочно-зеленой.

Цена 24 900 р.
Масляные духи Botavikos «Корица - кардамон»

Максимально бюджетное решение для тех, кто любит нетипичные ароматы. «Корица — кардамон» отдает не только этими пряностями, но и имбирем с медом.

Цена 320 р.