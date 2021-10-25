Классика американского стиля на японский манер.
Не так давно мы рассказывали о редакторе из Мальме Сванте Нюбиггарсе (@theurbanhippieswe) и о том, как он «стареет с энергией и стилем». В гардеробе шведского ценителя херитейджа фигурировали полевые куртки, вещи из плотного денима, рабочие пиджаки, фланелевые рубашки, свободные вельветовые брюки, кеды и грубые ботинки.
Еще один пример хорошего вкуса и чувства стиля — блогер из Токио Кей. Информации в сети о нем практически нет, а в описании аккаунта стоит лаконичная подпись «Bold Traditional Style» («Смелый традиционный стиль». — Прим. ред.). И образы блогера полностью соответствуют заявленному описанию.
В отличие от своего шведского коллеги, Кей предпочитает не тяжеловесный херитейдж, а преппи и классику. К слову, в Стране восходящего солнца всегда испытывали особые чувства к американскому стилю. Более того, именно в Японии его заново придумали.
Кей знает толк в костюмах и мастерски сочетает пиджаки и брюки из разных комплектов. При всей любви к классике, в вопросах обуви он не ограничивается ботинками и лоферами. В арсенале блогера с ними мирно соседствуют раннеры New Balance, а также кеды и слипоны Vans.
Другая особенность стиля Кея — расслабленные образы на базе классических. Блогер умело заменяет шерстяные пиджаки на вельветовые, свитера — на свитшоты, а брюки со стрелками — на джинсы. Максимальной эффектности Кей достигает за счет аксессуаров — головных уборов, галстуков и платков, часов и украшений, а также всевозможных сумок.
Как и в случае со Сванте, подписаться на аккаунт Кея стоит по двум причинам: ради положительных эмоций и за вдохновением для собственных образов.