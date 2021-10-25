Не так давно мы рассказывали о редакторе из Мальме Сванте Нюбиггарсе (@theurbanhippieswe) и о том, как он «стареет с энергией и стилем». В гардеробе шведского ценителя херитейджа фигурировали полевые куртки, вещи из плотного денима, рабочие пиджаки, фланелевые рубашки, свободные вельветовые брюки, кеды и грубые ботинки.

Еще один пример хорошего вкуса и чувства стиля — блогер из Токио Кей. Информации в сети о нем практически нет, а в описании аккаунта стоит лаконичная подпись «Bold Traditional Style» («Смелый традиционный стиль». — Прим. ред.). И образы блогера полностью соответствуют заявленному описанию.