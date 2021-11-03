В клипах многих музыкантов важную роль играет архитектура. Кто‑то считает, что это просто фон. А кто‑то, кто копает глубже и интересуется историей, понимает, что высотные здания — важная часть антуража. Для тех и других «Афиша Daily» и RTVI подготовили непростой тест, в котором нужно угадать исполнителя по зданию в клипе.
партнерский материал
Можно по разному относиться к домам-книжкам, но они считаются символом Нового Арбата. В клипе какой группы их можно увидеть?
Дальше!
У «Золотых мозгов», или здания президиума РАН, снимала клип другая стильная группа. Это — …
Дальше!
Вопрос для меломанов. 25-этажная гостиница «Космос» открывает клип …
Дальше!
Роскошный ЖК «Алые паруса» — некогда символ успеха и состоятельности — можно увидеть в клипе у …
Дальше!
На фоне небоскребов «Москва-Сити» было снято немало клипов. У кого из нижеперечисленных артистов есть такой видеоряд?
Дальше!
Среди многоэтажек жилого квартала «Мещерский лес» снят клип …
Дальше!
Небоскребы «Москва-Сити» действительно пользуются популярностью у рэперов. А вспомните, кто снимал клип прямо на крыше одной из высоток?
Дальше!
Культовая высотка на Котельнической набережной фигурировала в сериале «Бригада». А еще в клипах у многих рэперов. В их числе …
Дальше!
Московский государственный университет можно увидеть в клипе у …
Дальше!
Вопрос для наблюдательных людей с хорошей памятью. Здание МИД — менее популярная, но не менее красивая сталинская высотка — мелькает в клипе у …
Дальше!