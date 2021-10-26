Доказательств негативного влияния вакцины против COVID-19 на репродуктивное здоровье женщин и мужчин нет — об этом сообщает группа российских ученых во главе с академиком РАН Лейлой Адамян. Но чем грозит болезнь для более уязвимой группы — женщин, которые уже ждут ребенка? Разбираемся вместе с акушером-гинекологом.
В издании The Atlantic 22 октября вышел материал под названием A High-Risk Group With a Tragically Low Vaccination Rate («Группа высокого риска с трагически низким уровнем вакцинации». — Прим. ред.). Речь в нем идет о беременных женщинах: в Америке только 25% матерей, ожидающих ребенка, получили хотя бы одну дозу вакцины. Официальной статистики по вакцинации беременных в России нет, но общий процент привитых составляет около 35%. Среди сомневающегося населения ожидающие матери составляют отдельную категорию: далеко не всегда это «антиваксеры» и «ковид-отрицатели». Повышенная тревога за здоровье и благополучие будущего ребенка зачастую заставляет женщин отложить вакцинацию до послеродового периода. Интуитивно такое решение многим кажется более безопасным — но, к сожалению, далеко не всегда таковым является.
По данным CDC, за период с января 2020 года по настоящее время около 23 тысяч беременных женщин в США было госпитализировано с коронавирусной инфекцией, а скончалось от коронавируса как минимум 200. Среди госпитализированных пациенток 97% не были вакцинированы. Инфицирование COVID-19 во время беременности связано с риском преждевременных родов. А младенцы, рожденные у болеющих матерей, чаще оказываются в неонатальной реанимации.
Минздрав исключил беременных женщин из перечня лиц, имеющих противопоказания к прививкам от COVID-19, еще в конце июня, а на этой неделе из перечня были исключены и кормящие матери. При этом клинических исследований по применению «Спутника V» среди кормящих все еще недостаточно — но для женщин, имеющих сопутствующие заболевания, польза вакцинации перевешивает возможные риски. По данным Минздрава, частота осложнений беременности у вакцинированных женщин не отличается от общей: то есть после прививки риск преждевременных родов, выкидышей или задержки развития плода не повышается. Но из‑за маленького объема исследований врачи продолжают рекомендовать оценивать необходимость и безопасность вакцинации индивидуально. Проще говоря, если вы вынашиваете ребенка и думаете о том, стоит ли вам делать прививку, — обсудите это со своим врачом.
Врач акушер-гинеколог, репродуктолог, к. м. н., заведующий отделением ВРТ Института репродуктивной медицины Remedi
Необходимо понимать, что любые исследования, связанные с беременными женщинами, — довольно щепетильный в этическом отношении момент. Результат исследования далеко не всегда предсказуем и при самом негативном сценарии может повлиять на здоровье матери и ребенка. Однако коронавирус за последние два года в корне поменял представление о медицине. Болезнь стала серьезной планетарной угрозой: в зоне риска оказался каждый, в том числе еще не родившиеся дети. И прививка стала пока единственным шансом остановить пандемию.
Все мировые сообщества приходят к одному и тому же заключению: вакцинироваться во время беременности нужно. Эта необходимость связана с тем, что COVID-19 во время беременности может спровоцировать невынашивание, преждевременные роды, повреждения миокарда, преэклампсию, перинатальную смертность и множество других осложнений. В группе риска тяжелого течения COVID-19 находятся беременные женщины, страдающие ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, хроническими заболеваниями легких, почек или печени. Именно поэтому Минздрав рекомендует пройти вакцинацию после 22-й недели беременности всем женщинам группы риска, чтобы избежать негативных последствий.
За последнее время более 114 000 беременных женщин успешно прошли вакцинацию: в официальной статистике нет ни одного случая, который подтверждает негативное влияние вакцины на течение беременности и роды. Вакцина против COVID-19 не может вызвать инфекцию. Возможное повышение температуры после вакцинации не должно негативно отразиться на развитии плода. Различные механизмы работы вакцин способствуют выработке антител у матери, которые могут передаться ребенку в утробе и защитить его от болезни: после вакцинации у беременных женщин обнаруживаются антитела в пуповинной крови и грудном молоке.