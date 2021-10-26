В издании The Atlantic 22 октября вышел материал под названием A High-Risk Group With a Tragically Low Vaccination Rate («Группа высокого риска с трагически низким уровнем вакцинации». — Прим. ред.). Речь в нем идет о беременных женщинах: в Америке только 25% матерей, ожидающих ребенка, получили хотя бы одну дозу вакцины. Официальной статистики по вакцинации беременных в России нет, но общий процент привитых составляет около 35%. Среди сомневающегося населения ожидающие матери составляют отдельную категорию: далеко не всегда это «антиваксеры» и «ковид-отрицатели». Повышенная тревога за здоровье и благополучие будущего ребенка зачастую заставляет женщин отложить вакцинацию до послеродового периода. Интуитивно такое решение многим кажется более безопасным — но, к сожалению, далеко не всегда таковым является.

По данным CDC, за период с января 2020 года по настоящее время около 23 тысяч беременных женщин в США было госпитализировано с коронавирусной инфекцией, а скончалось от коронавируса как минимум 200. Среди госпитализированных пациенток 97% не были вакцинированы . Инфицирование COVID-19 во время беременности связано с риском преждевременных родов. А младенцы, рожденные у болеющих матерей, чаще оказываются в неонатальной реанимации.