В Москве открывается все больше студий, полностью специализирующихся на массажах лица. В одних обещают эффект как от инвазивных процедур (только без шрамов), в других предлагают расслабиться и получить максимальное удовольствие. Редакция «Афиши Daily» подставила свое лицо под руки разных мастеров и докладывает о результатах.
Face Cult
Редакторка раздела «Велнес»
У Face Cult небольшое, но внятное меню массажей лица. Есть активные «тренировки» для проработки мышц (и даже восстановления мягких тканей после филлеров и инъекций), а также более расслабляющие и мягкие техники. Сама студия похожа на большинство современных массаж-баров: удобные кресла стоят в общем зале с перегородками. Но некоторые типы процедур делают в отдельной закрытой комнате — мне как раз попалась такая.
Мой тип массажа в Face Cult назывался «нейроседативный». Судя по всему, сейчас его переименовали в «психосоматический». Суть не поменялась: это все еще глубоко расслабляющий массаж с использованием разных паттернов поглаживаний, нажатий и давления. Главная фишка этой техники: непрерывный контакт рук мастера с вашим лицом, шейно-воротниковой зоной и руками. Одно движение всегда плавно и незаметно переходит в другое. На сайте утверждают, что именно благодаря этому «мозг теряет способность
анализировать поступающий разноплановый поток ярких нервных импульсов и отключается». В целом, это правда так: в какой‑то момент в голове не оказывается буквально ни одной мысли. И хоть я очень далека от ведических женщин, я еле борюсь с желанием описать этот опыт как состояние потока.
Советую никому не совершать мою ошибку и не идти на массаж с утра: эта процедура, конечно, больше подойдет для второй половины дня. Лучше всего после нее отправиться прямиком в кровать и уснуть. В отличие от других массажей в подборке, этот не призван сделать ваше лицо свежим и подтянутым — после него я, честно говоря, выглядела помято. Но это того точно стоило, а помятость уходит за пару часов.
Face Fit
Редакторка раздела «Еда»
Первое, что просят сделать перед сеансом, — заполнить анкету на три листа А4, в которой спрашивают про болезни, аллергию и вредные привычки. Утомительно, зато поможет мастеру подобрать нужные процедуры и понять причину возможных несовершенств: отеков, прыщей, сухости.
Основную процедуру здесь называют «фейс-фит» и обещают «ручную кардиотренировку» для всех мышц лица. Массаж действительно интенсивный: после очистки кожи на лицо наносят немасляный гель собственного производства и начинают массировать руками, используя то подушечки пальцев, то косточки, то всю внутреннюю поверхность ладони, то массажер гуаша. Щипают, мнут, трут — все в достаточно энергичном темпе. При этом боли или других дискомфортных ощущений не возникает, хотя и полностью расслабиться получится только в конце, когда вам сделают пятиминутный массаж головы.
К процедуре можно добавить дополнительные услуги — в среднем они обойдутся в 1500 рублей. Самый действенный по ощущениям метод — буккальный массаж. Его делают через рот, активно массируя жевательные мышцы в течение 7 минут. После такой разминки пару дней мышцы лица действительно болят, как тело после тренировки в зале. Услуга достаточно интимная, советуем делать ее на второе или третье посещение, когда успеете ближе познакомиться со всеми процессами и мастером.
Разумеется, после первого посещения ярко выраженного эффекта ждать не стоит. Овал лица временно подтянется, но это будет заметно лишь день после процедуры, потом надо продолжать «тренировки», чтобы мышцы не возвращались к первоначальному состоянию. Отеки в первые часы могут даже быть более выраженными, так как лицо припухает от недавних активных манипуляций. Важных встреч сразу после процедуры лучше не назначать.
Face Grace
Младшая редакторка раздела «Общество»
Face Grace предлагает три услуги на выбор — Forever Young для глубокой проработки мышц лица, Movie Star для расслабления с массажем лица и головы и Royal для снятия напряжения с мышц и увлажнения. Я выбрала второй вариант, так как он затрагивает несколько зон.
После записи мне прислали подробную инструкцию, как добраться до студии. Перед массажем попросили заполнить две анкеты: в одной из них нужно было указать пожелания, выделив зоны, которые хотелось бы проработать, а также выбрать интенсивность массажа. Я отметила среднюю, но в процессе поняла, что мой вариант — это все-таки сильная.
В Face Grace приятный, ненавязчивый дизайн и очень удобные кресла. В одной комнате их стоит три, но это никак не влияет на ощущения во время массажа, так как каждое огорожено ширмами. Я была записана на десять утра, и, когда пришла, в студии была еще одна женщина. Но я ее даже не заметила: мастера говорят достаточно тихо и не шумят, а на фоне играет спокойная музыка.
Я уже ходила на такую процедуру в другие студии и знала, как реагирует мое лицо — оно действительно выглядит свежее, а выраженные носогубные складки становятся менее заметными, поэтому осталась довольна своим внешнем видом после. Мастер отметила, что у меня эффект был примерно как после курса процедур, и такое бывает редко. Она также посоветовала обратить внимание на увлажнение и дала несколько пробников разных кремов.
Из минусов: десять минут был слышен шум ремонта из соседнего помещения, что может мешать расслабиться. А еще после массажа я увидела в их соцсетях, что к процедуре можно было бесплатно добавить буккальную технику, о чем, к сожалению, не рассказала администратор студии.
Chill & Heal
Редакторка раздела «Велнес»
Сама студия — невероятно эстетичное пространство c высокими потолками и стенами лососевого цвета. Тут проводят медитации, дыхательные зарядки, бодрую «йогу под хопчик» и, конечно, делают массажи. Зона для них отделена высоченными шторами, за которыми стоит массажный стол и включен приглушенный свет. Снимать сторис тут хочется примерно каждую секунду, и это вы еще не заходили в туалет с идеальным светом, розовым кафелем и просторной душевой.
Я записалась на массаж лица Kobido заранее, и перед моим сеансом меня нехило потрепало: муж оказался в реанимации на другом конце света с черепно-мозговой. Эта деталь здесь для того, чтобы было ясно: в Chill & Heal я принесла лицо, не знавшее сна около 6 суток, опухшее от слез и посеревшее от количества выкуренных сигарет. Полегчало мне уже с первых минут, пока лицо и шею очищали ароматными пенками и мазали кремом, параллельно надавливая на какие‑то очень правильные точки.
Но лучшая часть начинается чуть позже: когда вас укладывают на обе щеки по очереди, тщательно разминая каждую. Мастер использовала сочетание шиацу и лимфодренажных техник, а я впервые испытала на массаже лица то, что ожидаешь испытать на хорошей тренировке. То есть почувствовала мышцы, о существовании которых не подозревала. А главное — ощутила, как они расслабляются. Фоном все это время играла дико приятная и практически вводящая в транс музыка, поэтому я периодически боролась со сном (чтобы не пропустить удовольствие от массажа!).
В принципе, если бы настолько приятная процедура не оказала никакого видимого эффекта, я бы не обиделась. Но когда я взглянула на себя в зеркало, я была в шоке — на меня смотрел человек, который, кажется, только вернулся из отпуска. Ребятам из Chill & Heal — максимальный лайк.
Faceology
Редактор раздела «Инфопорно»
Бьюти-пространство Faceology расположено в самом центре Москвы, на Большой Дмитровке. Поднявшись на второй этаж, вы сразу же начинаете ощущать расслабляющую атмосферу спа: звучит легкая музыка с пением птиц, журчит водная стена, а вокруг висит множество зеркал, чтобы любоваться вашим похорошевшим лицом, конечно же.
Тем, кто приходит на массаж первый раз, сначала предстоит пройти диагностику, в рамках которой врач измеряет увлажненность, жирность и степень пигментации кожи, спрашивает о наличии аллергии, кожных заболеваний, о ежедневном уходе и в итоге классифицирует ваш тип кожи по собственной системе салона. Вам выдают карточку с его названием (в Faceology каждому типу соответствует название определенного цветка), советами по уходу и списком активных ингредиентов, косметику с которыми будут использовать во время процедур. У меня оказался тип кожи «пион» — склонная к сухости и чувствительная. С учетом этого на диагностике мне посоветовали комплекс Four Seasons, который должен повышать устойчивость кожи к смене сезонов. Чтобы заметить эффект, врач посоветовала сходить на процедуру четыре раза (с интервалами в две недели).
Комплекс начинается с очищения, а большую часть времени занимает сам массаж, который косметолог адаптирует под потребности вашей кожи. Например, для моей молодой кожи она выбрала более мягкий вариант и отказалась от интенсивного буккального массажа. Зато большое внимание уделила воротниковой зоне и нижней части лица. За время массажа я полностью расслабилась и даже погрузилась в полудрему. В завершение косметолог нанесла маску и выполнила массаж рук.
Первый эффект я заметила сразу же после процедуры — разглаживаются мелкие морщины и сонные заломы. Но я вполне могу сравнить его с результатом самомассажа кварцевым роликом. Единственная разница — эффект салонной процедуры держится гораздо дольше. Кроме того, я была приятно удивлена, что после салонного комплекса лицо не утопало в нанесенной на него косметике, все средства быстро впитались, и кожа выглядела увлажненной, подтянутой — но не как масляный блин.