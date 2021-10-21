В Москве открывается все больше студий, полностью специализирующихся на массажах лица. В одних обещают эффект как от инвазивных процедур (только без шрамов), в других предлагают расслабиться и получить максимальное удовольствие. Редакция «Афиши Daily» подставила свое лицо под руки разных мастеров и докладывает о результатах.

Face Cult

Вика Аракелян Редакторка раздела «Велнес»

У Face Cult небольшое, но внятное меню массажей лица. Есть активные «тренировки» для проработки мышц (и даже восстановления мягких тканей после филлеров и инъекций), а также более расслабляющие и мягкие техники. Сама студия похожа на большинство современных массаж-баров: удобные кресла стоят в общем зале с перегородками. Но некоторые типы процедур делают в отдельной закрытой комнате — мне как раз попалась такая. Мой тип массажа в Face Cult назывался «нейроседативный». Судя по всему, сейчас его переименовали в «психосоматический». Суть не поменялась: это все еще глубоко расслабляющий массаж с использованием разных паттернов поглаживаний, нажатий и давления. Главная фишка этой техники: непрерывный контакт рук мастера с вашим лицом, шейно-воротниковой зоной и руками. Одно движение всегда плавно и незаметно переходит в другое. На сайте утверждают, что именно благодаря этому «мозг теряет способность

анализировать поступающий разноплановый поток ярких нервных импульсов и отключается». В целом, это правда так: в какой‑то момент в голове не оказывается буквально ни одной мысли. И хоть я очень далека от ведических женщин, я еле борюсь с желанием описать этот опыт как состояние потока. Советую никому не совершать мою ошибку и не идти на массаж с утра: эта процедура, конечно, больше подойдет для второй половины дня. Лучше всего после нее отправиться прямиком в кровать и уснуть. В отличие от других массажей в подборке, этот не призван сделать ваше лицо свежим и подтянутым — после него я, честно говоря, выглядела помято. Но это того точно стоило, а помятость уходит за пару часов.

Психосоматический массаж 7000 р. Адрес Малая Ордынка, 19

Face Fit

Алина Гринберг Редакторка раздела «Еда»

Первое, что просят сделать перед сеансом, — заполнить анкету на три листа А4, в которой спрашивают про болезни, аллергию и вредные привычки. Утомительно, зато поможет мастеру подобрать нужные процедуры и понять причину возможных несовершенств: отеков, прыщей, сухости. Основную процедуру здесь называют «фейс-фит» и обещают «ручную кардиотренировку» для всех мышц лица. Массаж действительно интенсивный: после очистки кожи на лицо наносят немасляный гель собственного производства и начинают массировать руками, используя то подушечки пальцев, то косточки, то всю внутреннюю поверхность ладони, то массажер гуаша. Щипают, мнут, трут — все в достаточно энергичном темпе. При этом боли или других дискомфортных ощущений не возникает, хотя и полностью расслабиться получится только в конце, когда вам сделают пятиминутный массаж головы. К процедуре можно добавить дополнительные услуги — в среднем они обойдутся в 1500 рублей. Самый действенный по ощущениям метод — буккальный массаж. Его делают через рот, активно массируя жевательные мышцы в течение 7 минут. После такой разминки пару дней мышцы лица действительно болят, как тело после тренировки в зале. Услуга достаточно интимная, советуем делать ее на второе или третье посещение, когда успеете ближе познакомиться со всеми процессами и мастером. Разумеется, после первого посещения ярко выраженного эффекта ждать не стоит. Овал лица временно подтянется, но это будет заметно лишь день после процедуры, потом надо продолжать «тренировки», чтобы мышцы не возвращались к первоначальному состоянию. Отеки в первые часы могут даже быть более выраженными, так как лицо припухает от недавних активных манипуляций. Важных встреч сразу после процедуры лучше не назначать.

Тренировка «фейс-фит» первая процедура — 1800 р., следующие — 3500 р. Адрес БЦ «Белая Площадь», Лесная, 5

Face Grace

Катя Клементьева Младшая редакторка раздела «Общество»

Face Grace предлагает три услуги на выбор — Forever Young для глубокой проработки мышц лица, Movie Star для расслабления с массажем лица и головы и Royal для снятия напряжения с мышц и увлажнения. Я выбрала второй вариант, так как он затрагивает несколько зон. После записи мне прислали подробную инструкцию, как добраться до студии. Перед массажем попросили заполнить две анкеты: в одной из них нужно было указать пожелания, выделив зоны, которые хотелось бы проработать, а также выбрать интенсивность массажа. Я отметила среднюю, но в процессе поняла, что мой вариант — это все-таки сильная. В Face Grace приятный, ненавязчивый дизайн и очень удобные кресла. В одной комнате их стоит три, но это никак не влияет на ощущения во время массажа, так как каждое огорожено ширмами. Я была записана на десять утра, и, когда пришла, в студии была еще одна женщина. Но я ее даже не заметила: мастера говорят достаточно тихо и не шумят, а на фоне играет спокойная музыка. Я уже ходила на такую процедуру в другие студии и знала, как реагирует мое лицо — оно действительно выглядит свежее, а выраженные носогубные складки становятся менее заметными, поэтому осталась довольна своим внешнем видом после. Мастер отметила, что у меня эффект был примерно как после курса процедур, и такое бывает редко. Она также посоветовала обратить внимание на увлажнение и дала несколько пробников разных кремов. Из минусов: десять минут был слышен шум ремонта из соседнего помещения, что может мешать расслабиться. А еще после массажа я увидела в их соцсетях, что к процедуре можно было бесплатно добавить буккальную технику, о чем, к сожалению, не рассказала администратор студии.

Массаж Movie Star 3800 р. Адрес Переулок Красина, 16/1

Chill & Heal

Вика Аракелян Редакторка раздела «Велнес»

Сама студия — невероятно эстетичное пространство c высокими потолками и стенами лососевого цвета. Тут проводят медитации, дыхательные зарядки, бодрую «йогу под хопчик» и, конечно, делают массажи. Зона для них отделена высоченными шторами, за которыми стоит массажный стол и включен приглушенный свет. Снимать сторис тут хочется примерно каждую секунду, и это вы еще не заходили в туалет с идеальным светом, розовым кафелем и просторной душевой. Я записалась на массаж лица Kobido заранее, и перед моим сеансом меня нехило потрепало: муж оказался в реанимации на другом конце света с черепно-мозговой. Эта деталь здесь для того, чтобы было ясно: в Chill & Heal я принесла лицо, не знавшее сна около 6 суток, опухшее от слез и посеревшее от количества выкуренных сигарет. Полегчало мне уже с первых минут, пока лицо и шею очищали ароматными пенками и мазали кремом, параллельно надавливая на какие‑то очень правильные точки. Но лучшая часть начинается чуть позже: когда вас укладывают на обе щеки по очереди, тщательно разминая каждую. Мастер использовала сочетание шиацу и лимфодренажных техник, а я впервые испытала на массаже лица то, что ожидаешь испытать на хорошей тренировке. То есть почувствовала мышцы, о существовании которых не подозревала. А главное — ощутила, как они расслабляются. Фоном все это время играла дико приятная и практически вводящая в транс музыка, поэтому я периодически боролась со сном (чтобы не пропустить удовольствие от массажа!). В принципе, если бы настолько приятная процедура не оказала никакого видимого эффекта, я бы не обиделась. Но когда я взглянула на себя в зеркало, я была в шоке — на меня смотрел человек, который, кажется, только вернулся из отпуска. Ребятам из Chill & Heal — максимальный лайк.

Массаж лица Kobido (Bulochka Time) 5000 р. Адрес Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4

Faceology

Надежда Афанасьева Редактор раздела «Инфопорно»

Бьюти-пространство Faceology расположено в самом центре Москвы, на Большой Дмитровке. Поднявшись на второй этаж, вы сразу же начинаете ощущать расслабляющую атмосферу спа: звучит легкая музыка с пением птиц, журчит водная стена, а вокруг висит множество зеркал, чтобы любоваться вашим похорошевшим лицом, конечно же. Тем, кто приходит на массаж первый раз, сначала предстоит пройти диагностику, в рамках которой врач измеряет увлажненность, жирность и степень пигментации кожи, спрашивает о наличии аллергии, кожных заболеваний, о ежедневном уходе и в итоге классифицирует ваш тип кожи по собственной системе салона. Вам выдают карточку с его названием (в Faceology каждому типу соответствует название определенного цветка), советами по уходу и списком активных ингредиентов, косметику с которыми будут использовать во время процедур. У меня оказался тип кожи «пион» — склонная к сухости и чувствительная. С учетом этого на диагностике мне посоветовали комплекс Four Seasons, который должен повышать устойчивость кожи к смене сезонов. Чтобы заметить эффект, врач посоветовала сходить на процедуру четыре раза (с интервалами в две недели). Комплекс начинается с очищения, а большую часть времени занимает сам массаж, который косметолог адаптирует под потребности вашей кожи. Например, для моей молодой кожи она выбрала более мягкий вариант и отказалась от интенсивного буккального массажа. Зато большое внимание уделила воротниковой зоне и нижней части лица. За время массажа я полностью расслабилась и даже погрузилась в полудрему. В завершение косметолог нанесла маску и выполнила массаж рук. Первый эффект я заметила сразу же после процедуры — разглаживаются мелкие морщины и сонные заломы. Но я вполне могу сравнить его с результатом самомассажа кварцевым роликом. Единственная разница — эффект салонной процедуры держится гораздо дольше. Кроме того, я была приятно удивлена, что после салонного комплекса лицо не утопало в нанесенной на него косметике, все средства быстро впитались, и кожа выглядела увлажненной, подтянутой — но не как масляный блин.