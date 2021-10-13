Мы давно симпатизируем Pleasures и считаем, что в вопросах броских принтов лос-анджелесский бренд может дать фору многим коллегам по стритвир-индустрии. Достаточно вспомнить капсулы, посвященные Бобу Дилану, Joy Division, New Order, The Flaming Lips, Мэрилину Мэнсону. Или же релизы с работами таких американских художников, как Эрик Хейз и Патрик Нагель.

Но Pleasures удалось удивить нас вновь — бренд выпустил хлопковые комплекты (худи и спортивные брюки), украшенные портретом советского поэта Владимира Маяковского. На выбор доступны две яркие расцветки — зеленая и коричневая.