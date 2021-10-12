К гель-лакам все больше вопросов. Британская ассоциация дерматологов сообщает, что многие люди страдают от аллергии на их компоненты. Клиенты салонов, которых острая реакция обошла, в шутку сравнивают УФ-лампу, нагревающую ногти, с коробкой боли из «Дюны». Мы попробовали покрытие, которое сохнет без ультрафиолета, чтобы выяснить его плюсы и минусы.

Порошковый маникюр — его еще часто называют дип-маникюр, от английского dip, «окунать», — не новая процедура, но в России она только набирает популярность. Главный герой подобного метода — пигментированная пудра. Не стоит путать ее с акрилом. Хотя внешне они похожи, разницу в их составе можно буквально почувствовать: во время нанесения порошкового покрытия вы не учуете никаких посторонних запахов, чего не скажешь о процедурах с акрилом. Как и в случае с гель-лаком, порошок — лишь один из этапов маникюра. В первую очередь ногти обрабатываются обезжиривающим бондом, после их покрывают специальной базой, к которой и будет прилипать пудра. Основа отличается от той, что используют вместе с гелем. Ее состав напоминает медицинский клей , поэтому первый слой не растворяет ногтевую пластину, а будто припечатывается к ней.

После нанесения базы мастер просит клиента окунуть ногти в банку с пудрой. На этом этапе возникает вопрос о безопасности процедуры, ведь до вас во флаконе побывали другие пальцы. Но в теории подобный подход полностью гигиеничен — в сухом порошке патогенные микроорганизмы не размножаются — и должен смущать не больше, чем одна и та же кисточка в гель-лаке. Чтобы добиться плотного покрытия, погрузить ногти в пудру придется 3–4 раза. Далее покрытие закрывается фиксатором. На этом этапе текстура ногтя получается слегка ребристой. Мастер аккуратно шлифует верхний слой и в финале снова покрывает ногти фиксатором, а после топом. Несмотря на то что во время процедуры не используется лампа, высушить такое покрытие все равно придется, но по старинке — просто посидите с топом несколько минут.

Плюсы порошкового маникюра В первую очередь мастера, работающие с порошком, обращают внимание на его гипоаллергенный состав и то, что каждый слой покрытия не нужно сушить в УФ-лампе . Также в порошковом маникюре практически нет риска получить пузырек или прокрасить ногти неровно. Визуально же покрытие пудрой очень похоже на привычный гель-лак. Минусы порошкового маникюра В качестве ложки дегтя можно добавить относительно большую толщину покрытия . Она не критично отличается от щедрого слоя гель-лака, но для тех, кто пользуется обычным лаком, может оказаться заметной. К тому же порошком сложно делать мудреные дизайны. Для такого запроса пудровое покрытие используют в качестве основы, а узоры по нему делают уже другими лаками. Сколько держится и как снимать? Держится порошковое покрытие столько же, сколько и гель-лак. Мастера утверждают, что маникюр выдержит без сколов и месяц, но предупреждают, что все-таки лучше обновить его через две-три недели — иначе разница нагрузки на ноготь скажется на нем плачевно. Удаляют покрытие тоже привычно — верхний слой спиливают, а после отмачивают ногти в специальном растворе. Так что лучше переделывать маникюр в салоне. Сколько это стоит и где делать? В Москве пока что немного мастеров, которые работают с порошком, а специализированный салон всего один — студия Poroshok, в которой покрытие обойдется в 2700 рублей.