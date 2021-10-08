Интернет переполнен милыми видео с мытьем домашних животных. Но на самом деле такой контент не всегда безобидный: возможно, кошка совсем бессмысленно страдает в ванне, а собаку мылят средством, которое высушит кожу. Вместе с ветеринаром рассказываем, как правильно ухаживать за своими зверями, и рекомендуем несколько удачных средств.

Анастасия Бахвалова Ветеринарный врач, автор блога vet_blog

Нужно ли регулярно мыть кошек и котов?

Чаще всего владельцы задают вопрос: «Доктор, как часто мне надо купать муроньку?» На самом деле вопрос должен звучать так: «А нужно ли купать муроньку в принципе?» Ответ предельно прост — нет! Кошек, в отличие от собак, не нужно мыть на регулярной основе без острой необходимости. Если понаблюдать за чистоплотным котиком, мы заметим, что до 50% своего бодрствования он проводит за грумингом: начищает языком-наждачкой шерсть, удаляя крупинки и пылинки, постоянно проверяя чистоту между подушечек лап. Мытье без необходимости может быть не просто лишней, а даже вредной процедурой. Кошки во время груминга распределяют по шерсти секрет кожных желез, придающий шерсти блеск, коже — защиту, а кошке — уникальный для сородичей запах. Устраивая котам банный день, мы смываем этот секрет с поверхности кожи.

Бывают ли случаи, когда помыть кота все-таки необходимо?

Да, в некоторых случаях без мытья не обойтись. Например, если кошка испачкалась в чем‑то пахуче-вредном и точно не справится с очищением самостоятельно. Мытье также необходимо кошкам бесшерстной породы: ввиду особенностей физиологии их кожа вырабатывает большое количество того самого секрета. Если сфинкса или петерболда не мыть, то в складках будет скапливаться коричневый сальный секрет, и животное будет выглядеть не очень опрятно. Кроме того, если вы забрали кошку из приюта или с улицы и в шерсть уже въелись неприятные запахи и грязь, разовая ванна с шампунем не будет лишней. Иногда кошки и коты теряют способность эффективно вылизывать себя: например, при ожирении или в пожилом возрасте, когда они ослаблены болезнями. Тогда животным можно помочь с очищением. Но для этого не обязательно каждый раз прибегать к мытью в ванне — достаточно кошачьих или детских влажных салфеток. Если ваша ситуация все-таки требует мытья, старайтесь делать это не чаще пары раз в год и используйте специальные шампуни для кошек. Просто воды чаще всего недостаточно, чтобы убрать загрязнение.

С котами понятно. А как часто нужно мыть собаку?

Здесь рекомендации разнятся даже у ветеринарных авторитетов. Если привести эти рекомендации к общему знаменателю, то мы получим следующее: собак рекомендуется купать полностью не чаще одного раза в месяц . Между полноценным купанием, конечно, можно и нужно мыть лапы и живот после прогулок или отмывать прилипшие к шерсти загрязнения. Но если у собаки есть кожное заболевание, рекомендации по режиму купаний могут отличаться: в таком случае нужно консультироваться с ветеринарным дерматологом.

Можно ли мыть питомцев своим шампунем? А если он органический, гипоаллергенный и без отдушек?

Нет, делать этого не рекомендуется — рН кожи человека отличается от рН кожи кошек и собак. Даже суперорганические шампуни могут привести к сухости и компенсаторной гиперсекреции (повышенной выработке секрета. — Прим. ред.) кожных желез. У людей по всей поверхности кожи расположены потовые железы, а у кошек и собак — нет. Некоторые владельцы могут возразить, что «всю жизнь мыли кошку человеческим шампунем — и ничего». Да, человеческому глазу невозможно разглядеть микробиом кожи без дополнительного увеличения. На коже такого животного от систематического применения плохого средства может происходить катастрофа, добавляющая дискомфорт и зуд, но владелец этого не заметит. В качестве исключения можно выделить шампуни для маленьких детей — иногда их допустимо использовать для мытья животных. Но зачем, если есть полностью безопасные средства для кошек и собак, которые способны улучшить вид и качество шерсти без лишних заморочек?

Чем отличаются между собой средства для мытья животных? Можно ли помыть кошку собачьим шампунем и наоборот?

Отличия, конечно, в составах. Представьте кошку персидской породы с длинной гладкой шерстью, пуделя с кудрями и жесткошерстную таксу. Всем этим трем животным будет нужен свой тип шампуня, потому что их шерсть требует совсем разного ухода. Как двум людям с разной структурой волос подходят разные шампуни, так же кошкам и собакам нужны разные средства для очищения и поддержания симпатичного внешнего вида шерсти. Существуют условно универсальные шампуни для питомцев. Они как средства «10 в 1» на полках с мужскими гелями для душа: для лица, тела, чистки зубов и прочистки водостока. Лучше все же подбирать продукт под тип шерсти своего животного. Помочь с выбором могут специалисты-грумеры: в их арсенале есть уходовая косметика под любой запрос. А мыть кошку собачьим шампунем точно не стоит — в составе могут быть токсические вещества.

Какие вещества в шампунях для собак могут быть опасны для котов?

В состав многих шампуней для собак входит перметрин, токсичный для кошек. Перметрин нужен для борьбы с наружными паразитами, и для собак это средство совсем безобидное. А вот попадание его на кожу кошки может закончиться летальным исходом. То же самое касается шампуней для лечения педикулеза у людей — в составе может быть перметрин, и использование таких шампуней кошкам категорически противопоказано. Всегда нужно внимательно читать инструкции. Если вы вдруг случайно помыли кошку шампунем с перметрином, стоит немедленно вымыть ее с кошачьим шампунем (или в крайнем случае с мылом) чтобы смыть токсическое вещество с кожи. Обратитесь к врачу незамедлительно, если заметите вялость, нарушение походки или слюнотечение у кошки.

Каких еще компонентов стоит избегать?

У собаки или кошки может быть аллергическая реакция на абсолютно любой компонент в составе шампуней — так уж работает иммунная система. Поэтому надо быть начеку и осматривать кожу животного после мытья каким‑то новым средством на предмет покраснений или шелушений. Единственная общая рекомендация — избегать шампуней с отдушками. Что‑либо такое же опасное для здоровья, как перметрин для котов, назвать сложно. Но я могу дать совет, который, возможно, спасет чьего-нибудь питомца от отравления. Если вы заметили у кошки или собаки паразитов — блох, клещей, странно выглядящих насекомых, — обратитесь на прием к ветеринарному врачу. Доктор определит возбудителя и подберет самое лучшее средство, которое будет эффективным и в то же время безопасным именно для вашего любимца.

Вот несколько хороших средств для ваших четвероногих друзей

Шампунь Attitude Furry Friends 2-in-1, 1081 р. Да, это многофункциональное средство, но с достаточно хорошим составом. Шампунь-кондиционер с ПАВ на основе кокосового масла с добавлением масла арганы оставит шерсть достаточно мягкой и подойдет для питомцев, которые не выносят долгих банных процедур. Этот шампунь можно использовать и для кошек (но помним, что кошек стоит мыть только в случае крайней необходимости!). 1 из 8 Кондиционер CR Detangling & Dematting Spray Espree, 1300 р. Спрей с алоэ, протеинами овса и шелка значительно облегчит процесс расчесывания как длинношерстных, так и кудрявых собак. 2 из 8 Восстанавливающая маска Maracuja Iv San Bernard, от 1469 р.

Линейка Fruit of the Groomer итальянского бренда Iv San Bernard пользуется популярностью у владельцев собак с шерстью, требующей особенного ухода, например пуделей всех размеров и ши-тцу. Эта маска с экстрактом маракуйи и гидролизованным шелком отлично смягчает шерсть. Но в составе есть отдушка, поэтому питомцам, склонным к аллергии, средство может не подойти. 3 из 8 Салфетки Paw & Body Pet Head, 481 р. Салфетки для очистки лап и тела удобно использовать между купаниями вашего пса. А еще у них есть дополнительный бонус: в состав добавлен экстракт календулы, который поможет быстрее заживать ранкам и мелким трещинкам на нежной коже лап. Эти салфетки подойдут и кошкам. 4 из 8 Натуральный шампунь для чувствительных собак и кошек, Kin + Kind, 1127 р. Мягкое средство без отдушек на основе омыленных масел оливы и кокоса, а также коры мыльного дерева. Коллоидный овес в составе успокоит раздраженную и чувствительную кожу. Средство подходит для собак и кошек любых возрастов. 5 из 8 Кондиционер «Сияние шелка» Espree, 1100 р.

Кондиционер для собак с маслом сафлора, витаминами Е и B5 и фосфолипидами смягчит и придаст блеск длинношерстным питомцам. Не пугайтесь цены: увесистой банки хватит надолго, а производитель указывает, что средство можно довольно щедро разводить водой. 6 из 8 Шампунь для шерсти средней длины с витаминами Iv San Bernard, 1185 р. Еще одно средство линейки Fruit of the Groomer — шампунь с витамином Е, мягкими ПАВ и соком грейпфрута. Подходит для собак с шерстью средней длины. Оставляет легкий цитрусовый запах на шерсти: утыкаться носом в питомца будет очень приятно, но стоит помнить о возможной аллергии животного на отдушки. 7 из 8 Очищающий лосьон для глаз Clingy, 248 р. Лосьон с Д-пантенолом, ионами серебра и удобной пипеткой подойдет для мягкого удаления загрязнений у глаз животных. Особенно актуально для владельцев пород с тенденцией к обильному слезотечению. 8 из 8