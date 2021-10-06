Японский массмаркет-бренд продолжает развивать свою линейку UT, в рамках которой выпускает яркие футболки, свитшоты и худи. Арсенал принтов у Uniqlo всегда был широким: кадры из фильмов, герои мультфильмов, обложки культовых музыкальных альбомов и, конечно, работы больших художников.

Очередной релиз UT — совместный с Джеффом Кунсом. В него вошли яркие футболки и худи, украшенные принтами с работами американского художника. На вещах изображены «Пластилин», «Сидящая балерина», шар из серии Gazing Ball, а также собака и кролик из воздушных шаров.