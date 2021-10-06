Очередной релиз, посвященный искусству.
Японский массмаркет-бренд продолжает развивать свою линейку UT, в рамках которой выпускает яркие футболки, свитшоты и худи. Арсенал принтов у Uniqlo всегда был широким: кадры из фильмов, герои мультфильмов, обложки культовых музыкальных альбомов и, конечно, работы больших художников.
Очередной релиз UT — совместный с Джеффом Кунсом. В него вошли яркие футболки и худи, украшенные принтами с работами американского художника. На вещах изображены «Пластилин», «Сидящая балерина», шар из серии Gazing Ball, а также собака и кролик из воздушных шаров.
В России коллекция поступит в продажу 11 октября. Купить вещи с принтами работ Кунса можно будет на официальном сайте и в избранных магазинах Uniqlo. Футболки обойдутся в 999 рублей, худи — 2499 рублей.