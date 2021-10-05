Смотреть сериал, встречать гостей и в конце концов просто отдыхать: все это можно делать не в старых трениках, а в красивых и удобных домашних комплектах.

Liberté Égalité Sexualité

Петербургский монобренд делает ставку всего на одну модель — это комплект из сорочки и шортов. Зато выпускает костюм сразу в нескольких расцветках: тут и пыльно-розовый, и насыщенно-голубой, и полосатый, и хаки, и черный. Стоимость пижамы — 15 000 рублей.

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Every Waking

Every Waking внимателен к деталям. Для своих пижам он выбирает натуральный шелк с добавлением хлопка, который поддерживает естественную температуру тела и позволяет коже дышать. А также использует пуговицы из натурального перламутра, а не из его пластикового заменителя. Что касается самих комплектов, то бренд создает классические костюмы с сорочками и брюками, пижамы с шортами и рубашками с коротким рукавом, а также халаты. Диапазон цен — от 4300 рублей за комплект с шортами до 13 000 за шелковую пижаму.

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Maison Lovers

Отличительная черта Maison Lovers — авторские принты. Здесь, к примеру, представлена серия Garden с пижамами в цветы: есть комплект «Японский сад» с золотыми рыбками или «Сад Хенералифе» с яркими листьями. При покупке можно бесплатно скорректировать пижаму под свой рост, а также заказать вышивку. Диапазон цен — от 9500 рублей за комплект с шортами и топом до 25 900 рублей за шелковую пижаму.

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Lenkin

Lenkin понравится тем, кто однотонным приглушенным пижамам предпочитает пестрые комплекты. Бренд создает сорочки и брюки с самыми разными принтами: цветочными, этническими, полосатыми. Стоимость костюма — 7000 рублей.

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Zach

Zach разделил свои пижамы на четыре коллекции — в зависимости от материала: тут есть комплекты из хлопка, тенсела, шелка и вискозы. Помимо этого у бренда представлены нарядные сатиновые костюмы в благородных оттенках зеленого, черного и розового. Диапазон цен — от 2350 рублей за хлопковые шорты до 7500 рублей за костюм из тенсела.

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Primrose

Классическая пижама из шелка или хлопка, пеньюар, ночная рубашка или нарядный комплект из бархата: Primrose предлагают широкий выбор одежды для дома. Также у бренда можно найти аксессуары — пледы, свечи и маски для сна. Диапазон цен — от 2000 рублей за маску до 23 000 рублей за халат.

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