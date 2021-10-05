Японская студия ekōD Works, которая специализируется на шутливом искусстве и дизайне, показала новинку — носки с дыркой на большом пальце. Модель представлена в нескольких цветах и силуэтах (от следочков до просто низких носков). Дырка на каждой паре обработана контрастной строчкой, чтобы отверстие не распустилось.

Дизайнер новинки Такаюки Фукудзава заметил, что чаще всего люди выбрасывают носки как раз из‑за дырки на большом пальце. И предложил покупателям быть на шаг впереди и сразу брать носки с отверстием, чтобы сохранить природу и не выбрасывать вещи просто так.