Специальные занятия по стоянию на гвоздях все чаще появляются в студиях йоги и медитации, а некоторые преподаватели предлагают купить доску садху домой и присоединиться к онлайн-курсам. «Афиша Daily» поговорила с практикующими гвоздестояние, а также неврологом и психотерапевтом, чтобы разобраться, стоит ли следовать новому велнес-тренду.

Откуда вообще появилась идея лежать, стоять или сидеть на гвоздях?

Корни у такой практики по-настоящему глубокие — они уходят в древнеиндийский эпос «Махабхарата» (начало его составления пришлось на III век до нашей эры, а окончание — на IV век нашей эры). Это гигантский труд, состоящий из более 75 тыс. двустиший. Главное, что надо знать в рамках разговора о гвоздестоянии, — это история героя по имени Бхишма, земном воплощении бога неба. Во время одной из битв его тело пронзило множество стрел, на которые он упал и остался лежать, словно на кровати, не касаясь земли. Это зрелище смирило даже богов, которые смотрели с небес с почтением в Бхишме и благословили великого воина. Благодаря магическому дару Бхишма смог отсрочить свою смерть и, лежа на своем «ложе из стрел», он терпеливо ждал 58 ночей до зимнего солнцестояния. Этот образ стал символом смирения и искупления грехов. Йоги использовали практику лежания на гвоздях как дань легенде о Бхишме и как часть своей духовной практики. Но популяризации образа йога на гвоздях поспособствовал британский колониализм: такая практика самоистязания казалась представителям западной культуры цирковым представлением. Так, известная фотография йога в Индии, сделанная британским фотографом Гербертом Понтингом в 1900 году, называется «Факир сидит на кровати из гвоздей». В западной культуре взаимодействия тел с гвоздями так и остались элементом мистических шоу и представлений фокусников. А еще «кровать из гвоздей» перекочевала в школьные и университетские лекции о законах физики: американский UCLA, например, рекомендует преподавателям с помощью человека на гвоздях, возложенного на него груза и молотка демонстрировать первый закон Ньютона (закон инерции).

Почему все решили стоять на гвоздях именно сейчас?

Облегченные и менее пугающие вариации лежания на гвоздях с нами уже давно — стоит вспомнить, например, массажные коврики с пластиковыми «колючками». Когда и почему многие стали интересоваться так называемыми досками садху, понятно не до конца. Но если отслеживать статистику поисковых запросов, становится ясно, что в России люди стали постепенно искать информацию о гвоздестоянии зимой 2020 года, — за год до этого таких запросов было почти ноль. А своего пика интерес, судя по всему, еще не достиг: на данный момент количество запросов по поисковым словам «доска садху» и «гвоздестояние» только растет. Скорее всего, одна из студий стала активно продвигать новую услугу в соцсетях — а остальные не захотели отставать от передового тренда. Причем если посмотреть на динамику поисковых запросов по всему миру, становится ясно, что такой всплеск интереса произошел только в России .

Для чего люди ходят «на гвозди»? Это вообще безопасно?

На страницах с рекламой гвоздестояния можно встретить самые разные обещания: от полной перезагрузки и «входа в состояние потока» (что бы это ни значило) до излечения болезней и даже достижения оргазма. Важно понимать, что у таких обещаний, конечно, нет серьезной доказательной базы. Кроме того, врачи предупреждают, что распространенное сравнение гвоздестояния с рефлексотерапией на самом деле некорректно. « Стояние на гвоздях не равно акупунктура , — объясняет врач-невролог BestDoctor Павел Смирнов, — встать на гвозди не значит правильно поставить акупунктурные иглы». При этом сама иглорефлексотерапия нередко входит в стандарты комплексного лечения неврологических заболеваний, но обладает низким уровнем доказательности и применяется только в качестве дополнения основных методов терапии. Смирнов подчеркивает, что такие практики, как гвоздестояние, точно нельзя рассматривать как метод лечения (даже вспомогательный). И не только из‑за отсутствия данных об эффективности, но и из‑за небезопасности. Врач напоминает, что при стоянии на гвоздях всегда есть риски повреждения кожных покровов и последующего инфицирования, как бы преподаватели ни уверяли в обратном . Впрочем, далеко не все ходят «на гвозди» ради магического исцеления. Многим такая практика помогает сбросить напряжение, расслабиться и получить заряд эндорфинов. Дарья Дудина рассказывает, что впервые услышала о гвоздестоянии из рекламы в инстаграме — и решила попробовать. «Я склонна к любопытству ко всяким практикам, но при этом стараюсь отделять это от чрезмерной эзотерики, — рассказывает девушка, — в той рекламе я увидела больше психологии, чем эзотерики, поэтому записалась на первое занятие». Оно оказалось групповым, и в качестве подготовки к вставанию на гвозди проходила групповая медитация, а затем все участники разогревались и двигались в танце.

«Со стороны это, наверное, выглядело как лютый кринж, — говорит Дарья, — но мне сложно представить, что можно встать на гвозди, просто вернувшись из офиса домой. Какая‑то перенастройка настроения должна произойти».



На самих гвоздях в первый раз Дарья простояла около минуты: было больно, но, сойдя с них, девушка почувствовала расслабление. «Но я отчетливо понимала, что преодоления чувства боли я не испытала», — признается она. Второй раз Дарья решила взять индивидуальное занятие. Так как преподавательница работает телесно-ориентированным терапевтом, такие занятия предполагают работу с запросом клиента. В начале практики Дарья много говорила о своей проблеме, а также об образах и ассоциациях, которые с ней связаны. После этого снова был разогревающий танец, а следом — вставание на гвозди. В этот раз Дарья простояла 25 минут. «Все это было с болью и криками, но на десятой минуте болезненные ощущения отпустили, — рассказывает она, — появилось чувство облегчения и желание танцевать. Дальше можно стоять без боли очень долго — только снова вставать на пол больно». Дарья уверена, что возможность долго простоять на гвоздях и получить тот самый эндорфиновый приход — заслуга правильного дыхания и человека, который находится рядом и контролирует практику. «Это нереально расслабляет — я потом день-два летаю, в теле долго сохраняется легкость, — описывает девушка эффекты от практики, — а еще мне нравится момент преодоления: каждый раз немного горжусь собой, что перешагнула боль и познала дзен». Дарья добавляет, что психотерапию такие практики заменить не могут, но совмещение классической терапии и «встряски на гвоздях» ей очень подходит.

Почему гвоздестояние может приносить удовольствие, расслабление и выброс эндорфинов?

Мария Евгеньевна Любишкина Психолог, экзистенциальный психотерапевт

Практики гвоздестояния рекомендуют фокусировать внимание не на боли, а на дыхании, на запросе. В более эзотерическом подходе — на «очищении каналов», «циркуляции энергии в чакрах» и внутренних органах. В такой медитативной технике можно получить эффект самовнушения, общего расслабления, снятия телесного напряжения . Трансовые состояния также используются в психотерапии — например в гипнозе. Когда ты преодолеваешь себя, организм вознаграждает тебя дофамином. Гормоны счастья и стресса работают вместе. Эндорфин выделяется при физической боли или дискомфорте. Так ваше тело помогает вам справиться — боль притупляется, и вы парадоксально ощущаете себя на подъеме, в хорошем настроении. Мастера гвоздестояния рассказывают даже об оргазмических реакциях. Никакого волшебства: просто ноцицепторы, находящиеся в коже, отправляют информацию об опасности в головной мозг, а тот, в свою очередь, отвечает сигналами для выброса «гормонов счастья» . Думаю, за ощущения от стояния на гвоздях отвечает также «отвлекающий эффект». В медицине он возникает при использовании местнораздражающих средств, например, горчичников. Это все тот же механизм раздражения нервных окончаний кожи, который приводит к расширению кровеносных сосудов, подавлению болевых импульсов и выбросу эндорфинов. Как экзистенциальному психотерапевту мне кажется понятным желание человека прикоснуться к духовному, непознанному, заглянуть внутрь себя, приручить свои страхи и найти смысл. Во все времена для этого люди обращались к религии и духовным практикам. С развитием психотерапии наш выбор расширился. Сейчас, в кризисной обстановке, мы особенно нуждаемся в устойчивой опоре. Каждый вправе идти своим путём, обусловленным воспитанием, опытом и окружением. Мы находим свои смыслы в беседе с другом, переезде, новом хобби, духовных и физических практиках, в том числе в стоянии на гвоздях. Но для того, чтобы решить глубинные запросы, изменить жизненный сценарий, стать более психически устойчивым, я советую обратиться к специалисту (психологу, психотерапевту, психиатру). Гвоздестояние же может добавить в жизнь эмоциональных красок и физических ощущений. Стоит помнить, что в вопросах здоровья очень важно не упустить время и не отвлечься на второстепенное.