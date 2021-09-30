30 сентября шведский массмаркет открыл самый большой в России магазин — в московском ТЦ «Мега Теплый Стан». Пространство площадью площадью более 3,5 кв.м расположилось на двух этажах: на первом представлены женская одежда, обувь и аксессуары, на втором — мужские и детские коллекции. Помимо основной линии, здесь можно найти капсулу H&M Trend, премиальную коллекцию H&M Premium Quality и одежду и аксессуары для занятий спортом H&M Sport.