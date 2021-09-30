Эффектную пару с красивым узором можно будет приобрести с 9 октября.

Vault by Vans выпускает коллаборацию с британским дизайнером и коллекционером винтажа Найджелом Кабурном. В совместный релиз сторон вошли шесть пар ярких кед, вдохновленных архивными военными сумками и униформой.

Наш фаворит — интерпретация классических слипонов Vans с верхом из жаккарда. Пара на белой подошве получила броский верх, украшенный красивым узором. Для тех, кто ищет более сдержанные кеды, в релизе есть аналогичная модель в оливковой расцветке.

Помимо слипонов в коллекции представлено три интерпретации другого популярного силуэта — OG Authentic LX: разноцветные, камуфляжные и бежевые. Завершают лайнап высокие кеды OG Style 24 с верхом из денима.