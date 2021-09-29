Во времена, когда слово «релиз» уже давно не вызывает никаких эмоций, а СМИ продолжают хоронить стритвир каждый сезон, мы предлагаем присмотреться к молодому американскому дизайнеру Арису Таталовичу. Как и некоторые коллеги (например, всеми любимая Николь МакЛохлин), он черпает вдохновение из всего вокруг и при создании вещей использует самые необычные элементы — болты, гайки, цепочки для дверей и т. д. Сейчас Арис на подъеме, его релизы настигает неминуемый солдаут, а вещи носят популярные рэперы вроде Lil Uzi Vert и Lil Yachty.