Самое время познакомиться с талантом, набирающим популярность в Штатах.
Во времена, когда слово «релиз» уже давно не вызывает никаких эмоций, а СМИ продолжают хоронить стритвир каждый сезон, мы предлагаем присмотреться к молодому американскому дизайнеру Арису Таталовичу. Как и некоторые коллеги (например, всеми любимая Николь МакЛохлин), он черпает вдохновение из всего вокруг и при создании вещей использует самые необычные элементы — болты, гайки, цепочки для дверей и т. д. Сейчас Арис на подъеме, его релизы настигает неминуемый солдаут, а вещи носят популярные рэперы вроде Lil Uzi Vert и Lil Yachty.
Aris Tatalovich за 10 секунд
Впервые об Арисе Таталовиче услышали в 2017 году. Тогда он выпустил капсулу ярких рюкзаков и сумок с многочисленными ремнями. Поддержку дизайнеру оказал стилист и инфлюэнсер Bloody Osiris: он снялся в лукбуке и запостил кадры в своем аккаунте. Сумки, кстати, пришлись по душе таким популярным исполнителям, как Post Malone и Playboi Carti. Ограниченный тираж в 200 экземпляров был обречен на солдаут.
Параллельно с учебой в Нью-Йоркском институте модных технологий Арис продолжал экспериментировать. Он выпускал одежду из сетки, яркие подушки, стулья в виде пластиковых ведер. И, конечно, не забывал о сумках, совершенствуя их дизайн. Один из релизов он посвятил арахисовой пасте и виноградному джему. Выполненные в цветах продуктов сумки шли в специальных упаковках, напоминающих банки с полок супермаркета.
Арис продолжает гнуть свою линию — выпускает необычные вещи с ярким дизайном и причудливой фурнитурой: куртки с гайками и болтами вместо пуговиц, рубашки с металлическими ушками от жестяных банок, худи с прыгалкой вместо шнурков и рабочие брюки с дверными цепочками. Помимо одежды, дизайнер пополняет портфолио броскими аксессуарами: кепками с отверстиями для хвостиков, пуховыми ремнями и полосатыми галстуками-сумками.
Креативность Ариса не могла остаться без внимания и сейчас о дизайнере узнает все больше людей — во многом благодаря поддержке популярных рэперов Lil Uzi Vert (носит джинсовку с брызгами краски) и Lil Yachty (появляется на публике в кепке с отверстиями для косичек), которые славятся не только своей музыкой, но и яркими образами.
Все релизы дизайнера выходят ограниченным тиражом и продаются на официальном сайте. Почти все раскупается в считаные часы, так что, если вас что‑то заинтересует, лучше не медлить. Грядущие новинки Арис анонсирует в своем аккаунте. Там же он показывает свои текущие наработки.