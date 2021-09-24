Свежее переосмысление стиля преппи.
Levi’s выпустил коллекцию, посвященную Коту Феликсу — герою мультфильма, впервые появившемуся на экране еще во времена немого кино. В новый релиз американского бренда вошли яркие мужские и женские вещи.
Среди ключевых позиций — броский бомбер в университетском стиле, пушистый клетчатый кардиган, регбийные рубашки с панельным дизайном, полосатые поло, темно-синие джинсы с защипами свободного кроя и красные брюки чинос. Также в релиз вошли худи, футболки с принтами и небольшая линейка аксессуаров.
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Новая коллекция уже поступила в продажу. Купить вещи можно на сайтах Levi’s и Lamoda. Цены варьируются от 3500 рублей за футболку до 14 900 рублей за куртку.
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