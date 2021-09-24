Levi’s выпустил коллекцию, посвященную Коту Феликсу — герою мультфильма, впервые появившемуся на экране еще во времена немого кино. В новый релиз американского бренда вошли яркие мужские и женские вещи.

Среди ключевых позиций — броский бомбер в университетском стиле, пушистый клетчатый кардиган, регбийные рубашки с панельным дизайном, полосатые поло, темно-синие джинсы с защипами свободного кроя и красные брюки чинос. Также в релиз вошли худи, футболки с принтами и небольшая линейка аксессуаров.