В этом году Gramicci выпустил целый ряд добротных коллабораций — с Neighborhood, Randomevent, Eastlogue, Beams Golf и Brain Dead. Но, пожалуй, самый сильный релиз аутдор-мастеров в этом году — с японским брендом Sophnet.

Во-первых, коллаборационные вещи сильно отличаются от тех, что выходят в регулярных коллекциях Gramicci. В релиз вошли минималистичные пальто, рубашки и брюки. Все позиции отличаются свободным практичным кроем. Во-вторых, пальто и брюки выполнены из специального смесового материала (шерсть, полиэстер и полиамид) — он устойчив к состариванию и практически не мнется.