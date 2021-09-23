Образцовая униформа для московских будней.
В этом году Gramicci выпустил целый ряд добротных коллабораций — с Neighborhood, Randomevent, Eastlogue, Beams Golf и Brain Dead. Но, пожалуй, самый сильный релиз аутдор-мастеров в этом году — с японским брендом Sophnet.
Во-первых, коллаборационные вещи сильно отличаются от тех, что выходят в регулярных коллекциях Gramicci. В релиз вошли минималистичные пальто, рубашки и брюки. Все позиции отличаются свободным практичным кроем. Во-вторых, пальто и брюки выполнены из специального смесового материала (шерсть, полиэстер и полиамид) — он устойчив к состариванию и практически не мнется.
Коллаборация с Sophnet. уже поступила в продажу. Пока купить вещи можно только на официальном сайте Gramicci. Пальто обойдется в 450 фунтов (приблизительно 44 760 рублей), рубашки — в 250 фунтов (приблизительно 24 870 рублей), брюки — в 280 фунтов (приблизительно 27 850 рублей). Когда коллекция поступит в продажу у ретейлеров, пока неизвестно.