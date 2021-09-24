Погода за окном намекает нам, что утепляться к зиме в этом году придется чуть раньше. Чтобы проще было принять эту мысль, начинайте не с пуховиков и парок, а с чего‑то менее масштабного. Например, с флисок.
Времена, когда теплые кофты можно было найти только у аутдор-брендов, уже давно в прошлом. Сейчас флиски на любой вкус есть в массмаркете, в среднем и даже люксовом ценовом сегменте. Что касается цветовых решений, дизайна и кроя, то выбор велик как никогда: однотонные или с принтами, на молнии или на пуговицах, с рукавами или без, в виде свитшота или кардигана.
Patagonia10 300 р.
Satta9449 р.
«Pассвет»9449 р.
Columbia5499 р.
McQ32 849 р.
Pleasures10 349 р.
Thisisneverthat6749 р.
The North Face9399 р.
Marmot11 499 р.
Folk14 309 р.
FDMTL23 849 р.
Universal Works10 349 р.
Levi’s Made & Crafted15 900 р.
Rains6749 р.
Universal Works8909 р.
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