Погода за окном намекает нам, что утепляться к зиме в этом году придется чуть раньше. Чтобы проще было принять эту мысль, начинайте не с пуховиков и парок, а с чего‑то менее масштабного. Например, с флисок.

Времена, когда теплые кофты можно было найти только у аутдор-брендов, уже давно в прошлом. Сейчас флиски на любой вкус есть в массмаркете, в среднем и даже люксовом ценовом сегменте. Что касается цветовых решений, дизайна и кроя, то выбор велик как никогда: однотонные или с принтами, на молнии или на пуговицах, с рукавами или без, в виде свитшота или кардигана.