Погода за окном намекает нам, что утепляться к зиме в этом году придется чуть раньше. Чтобы проще было принять эту мысль, начинайте не с пуховиков и парок, а с чего‑то менее масштабного. Например, с флисок.

Времена, когда теплые кофты можно было найти только у аутдор-брендов, уже давно в прошлом. Сейчас флиски на любой вкус есть в массмаркете, в среднем и даже люксовом ценовом сегменте. Что касается цветовых решений, дизайна и кроя, то выбор велик как никогда: однотонные или с принтами, на молнии или на пуговицах, с рукавами или без, в виде свитшота или кардигана.

Patagonia

10 300 р.

Satta

9449 р.

«Pассвет»

9449 р.

Columbia

5499 р.

McQ

32 849 р.

Pleasures

10 349 р.

Thisisneverthat

6749 р.

The North Face

9399 р.

Marmot

11 499 р.

Folk

14 309 р.

FDMTL

23 849 р.

Universal Works

10 349 р.

Levi’s Made & Crafted

15 900 р.

Rains

6749 р.

Universal Works

8909 р.
Подробности по теме
Не только The North Face и Arc’teryx: еще 4 аутдор-бренда для города
Не только The North Face и Arc’teryx: еще 4 аутдор-бренда для города