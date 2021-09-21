Дань уважения российской столице.
Немецкий спортивный бренд снова выпустил кроссовки, посвященные Москве. В этот раз — интерпретацию недавно вернувшейся баскетбольной модели Forum. Пара, сохранившая узнаваемый силуэт, получила черную расцветку с фиолетовыми акцентами, рефлективные детали и надпись «Moscow» на язычке, заменившую привычный брендинг adidas Originals.
Вместе с кроссовками спортивный бренд также выпустил небольшую капсулу с футболками и худи. Все вещи украшены специально разработанными принтами, отсылающими к российской столице.
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Капсула adidas Originals, посвященная Москве, уже поступила в продажу. Купить кроссовки, худи и футболки можно на сайте спортивного бренда. Цены на позиции варьируются от 2699 до 9999 рублей.
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