Немецкий спортивный бренд снова выпустил кроссовки, посвященные Москве. В этот раз — интерпретацию недавно вернувшейся баскетбольной модели Forum. Пара, сохранившая узнаваемый силуэт, получила черную расцветку с фиолетовыми акцентами, рефлективные детали и надпись «Moscow» на язычке, заменившую привычный брендинг adidas Originals.

Вместе с кроссовками спортивный бренд также выпустил небольшую капсулу с футболками и худи. Все вещи украшены специально разработанными принтами, отсылающими к российской столице.