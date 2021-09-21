И в ней есть не только деним.

Британский скейтерский бренд выпускает вторую коллаборацию с Evisu. Как и в прошлый раз, основу релиза составил деним: куртка, рубашка, две пары джинсов, кепка и декоративный футбольный мяч.

Отдельного упоминания заслуживает двусторонний блестящий бомбер с броской вышивкой в узнаваемом стиле Evisu. Кроме того, в коллекции представлены базовые позиции c совместным брендингом и аксессуары: худи, свитшоты, футболки и спортивные брюки из плотного хлопка, свитера, шапки бини и блестящая сумка тоут.