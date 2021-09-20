Гибридный силуэт на внушительной платформе.
Помимо экспериментов с классическими силуэтами Converse не забывает и про пополнение ассортимента новыми. К этой осени американский бренд подготовил новую модель кед — Run Star Veloz.
Пара получила комбинированный верх из кожи и сетчатого материала в духе беговых кроссовок из 90-х. Вместо обычной подошвы у Run Star Veloz внушительная платформа (примерно такая же лежит в основании модели Run Star Hike). На выбор будут доступны два цветовых решения: черно-белый и оранжево-черный.
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В России кеды Run Star Veloz поступят в продажу 21 сентября. Купить пару можно будет в фирменных магазинах Converse, а также на официальном сайте бренда.
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