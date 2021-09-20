Помимо экспериментов с классическими силуэтами Converse не забывает и про пополнение ассортимента новыми. К этой осени американский бренд подготовил новую модель кед — Run Star Veloz.

Пара получила комбинированный верх из кожи и сетчатого материала в духе беговых кроссовок из 90-х. Вместо обычной подошвы у Run Star Veloz внушительная платформа (примерно такая же лежит в основании модели Run Star Hike). На выбор будут доступны два цветовых решения: черно-белый и оранжево-черный.