Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Планирует успеть сфотографироваться с листвой
Анна Махорина
Играет в игру «Посчитай количество стеганых курток на квадратный метр улицы»
Ин Франк
Дистанционно консультирует Алессандро Микеле