Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова

Планирует успеть сфотографироваться с листвой

Отдушина для тех, чьи глаза устали от скандинавского минимализма
Захватывайте корейские тренды маникюра, пока они еще не стали мейнстримом
Трогательный фотопроект о жизни рынка и его людях

Анна Махорина

Играет в игру «Посчитай количество стеганых курток на квадратный метр улицы»

Мой новый любимый обувной инстаграм
Аккаунт бренда очков выглядит так, как будто это страница, посвященная крейзи-макияжам
Собачки, кошечки и дети — это уже слишком в лоб: Jil Sander задействовали на съемке попугайчика и не прогадали

Ин Франк

Дистанционно консультирует Алессандро Микеле

Осенняя интерпретация популярной модели Boston. Для тех, кто хочет максимально растянуть сезон открытой обуви
Когда не хватило денег на Kapital. А вообще, вполне себе достойный кастом винтажной рабочей куртки
Остроумия студентам Гарвардского университета не занимать