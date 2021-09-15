За время, что поклонники Джеймса Бонда ждут новый фильм о приключениях спецагента, мир увидел целый ряд неоднозначных коллабораций с франшизой — например, кроссовки adidas или часы Swatch.

К нашему удивлению, очередной релиз, посвященный агенту 007, выглядит эффектно и вполне себе достойно. Речь о коллаборации с американским обувным брендом Danner. Как минимум самого Бонда можно представить в этих ботинках.

Дизайнеры взяли за основу модель Tanicus. Силуэт высоких ботинок остался неизменным, дизайнеры проработали только детали. Полностью черная пара получила комбинированный верх из замши, баллистического нейлона и дышащего сетчатого материала полностью черного цвета.