Самый милый релиз этой недели.
adidas Originals выпускает очередную коллаборацию с японским ретейлером atmos. Новый релиз, в основу которого легла классическая модель кроссовок Superstar, посвящен Хатико — псу породы акита-ину. Да, тому самому, о котором сняли фильм 1987 года и одноименный ремейк 2008-го.
Коллаборационная пара получила эффектный верх из бежевого искусственного меха, коричневые акценты и серебристые панели с брендингом на язычке. Завершает композицию аккуратная надпись на кремовой подошве — с адресом памятника Хатико, расположенного в районе Сибуя.
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Релиз коллаборационных кроссовок запланирован на 18 сентября. Купить их можно будет на сайте японского atmos. Цена вопроса — 15 400 иен (приблизительно 10 200 рублей).
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