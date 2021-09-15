adidas Originals выпускает очередную коллаборацию с японским ретейлером atmos. Новый релиз, в основу которого легла классическая модель кроссовок Superstar, посвящен Хатико — псу породы акита-ину. Да, тому самому, о котором сняли фильм 1987 года и одноименный ремейк 2008-го.

Коллаборационная пара получила эффектный верх из бежевого искусственного меха, коричневые акценты и серебристые панели с брендингом на язычке. Завершает композицию аккуратная надпись на кремовой подошве — с адресом памятника Хатико, расположенного в районе Сибуя.