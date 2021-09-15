Первый японский дизайнер, вставший у руля бренда с 1999 года
Kenzo представил нового креативного директора. Им стал Ниго (Nigo) — ветеран стритвира, основатель таких брендов, как A Bathing Ape и Human Made. Это первый японский дизайнер вставший у руля Kenzo с 1999 года, когда бренд покинул Такада Кензо.
В интервью The New York Times Ниго отметил, что его путь в модной индустрии начался в тот же год, когда LVMH приобрел Kenzo (в 1999-м — прим. ред), а также назвал свое назначение величайшем вызовом в его карьере.
Напомним, ранее креативным директором бренда был Фелипе Оливейра Баптиста. 30 июня, после двух лет работы, он покинул Kenzo.
Подробности по теме
Human Made и adidas Originals выпускают еще одну совместную коллекцию