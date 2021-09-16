Выбираем обувь для плохой погоды.

Учитывая то, насколько уверенно и быстро осень вступила в свои полномочия, любимые пары из замши уже можно паковать до следующего сезона. По большому счету в плохую погоду спокойно носить получится лишь два типа кроссовок — водонепроницаемые (например, с технологиями Gore-Tex или DryVent) и с лаконичным кожаным верхом (потому что они не требуют особого ухода). И те и другие можно найти в нашей подборке.

Nike ACG

11 249 р.

Hoka One One

12 149 р.

The North Face

$119

Converse

9000 р.

Lacoste

11 980 р.

Nike

8999 р.

Salomon

13 990 р.

Nike ACG

17 099 р.

Karhu

10 309 р.

Puma

7490 р.

Asics

8790 р.

adidas Originals

8999 р.
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