Учитывая то, насколько уверенно и быстро осень вступила в свои полномочия, любимые пары из замши уже можно паковать до следующего сезона. По большому счету в плохую погоду спокойно носить получится лишь два типа кроссовок — водонепроницаемые (например, с технологиями Gore-Tex или DryVent) и с лаконичным кожаным верхом (потому что они не требуют особого ухода). И те и другие можно найти в нашей подборке.