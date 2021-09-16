Выбираем обувь для плохой погоды.
Учитывая то, насколько уверенно и быстро осень вступила в свои полномочия, любимые пары из замши уже можно паковать до следующего сезона. По большому счету в плохую погоду спокойно носить получится лишь два типа кроссовок — водонепроницаемые (например, с технологиями Gore-Tex или DryVent) и с лаконичным кожаным верхом (потому что они не требуют особого ухода). И те и другие можно найти в нашей подборке.
Nike ACG11 249 р.
Hoka One One12 149 р.
The North Face$119
Converse9000 р.
Lacoste11 980 р.
Nike8999 р.
Salomon13 990 р.
Nike ACG17 099 р.
Karhu10 309 р.
Puma7490 р.
Asics8790 р.
adidas Originals8999 р.
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