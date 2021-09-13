В августе бренд «Олово» выпустил совместную коллекцию с московским футбольным клубом «Динамо». Как оказалось, красивый релиз сторон был своего рода подготовкой к более масштабному проекту — коллаборации с британским дизайнером Найджелом Кабурном.

Совместная коллекция вполне логична, и у сторон есть точки пересечения. Бренд «Олово» специализируется на переосмыслении советской военной одежды, а британский дизайнер считается одним из главных знатоков и коллекционеров милитари-винтажа. Кабурн обожает футбол и даже видел игру Льва Яшина — вратаря сборной СССР и московского «Динамо».