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Аксессуары Salt & Wave производятся из устойчивого и экологичного ацетата целлюлозы, а не из пластика. Ацетат очень прочный, не травмирует волосы и просто красивый, а главное — биоразлагаемый, так как сам по себе является эфиром древесной щепы, хлопка и уксусной кислоты. Именно из ацетата целлюлозы делают оправы дорогой оптики Prada или Balenciaga. Крупное производство в Бангкоке поставляет бренду отрезы ацетата, а сборка и отдел качества находятся в Москве.