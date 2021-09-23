Марка Salt & Wave появилась только в июле 2021 года, а ее крабики уже успели засветиться в глянце и на волосах Лены Перминовой и Веры Брежневой.
Если вы так и не решились добавить в свой гардероб вещи в эстетике нулевых, попробуйте начать с малого — например, с аксессуаров. Создатели крабиков для волос Salt & Wave как раз вдохновлялись модными иконами конца 90-х и начала 00-х — Дженнифер Энистон в «Друзях» и Гвинет Пэлтроу в «Больших надеждах». Носить заколки в стиле культовых героинь теперь можете и вы.
Salt & Wave за 10 секунд
Название Salt & Wave навеяно временем, проведенным возле океана: бренд предлагает представить себе соленые волосы, скрученные в небрежную ракушку после купания.
Salt & Wave создает крабики всевозможных форм и цветов: у марки можно найти, к примеру, заколки-бабочки с эффектом розового мрамора или крабик-облачко. Также в каталоге бренда есть расческа-гребень и мешочек для хранения. Сейчас создатели (пожелавшие остаться неизвестными) работают над осенней коллекцией, дизайн которой пока не раскрывают.
Аксессуары Salt & Wave производятся из устойчивого и экологичного ацетата целлюлозы, а не из пластика. Ацетат очень прочный, не травмирует волосы и просто красивый, а главное — биоразлагаемый, так как сам по себе является эфиром древесной щепы, хлопка и уксусной кислоты. Именно из ацетата целлюлозы делают оправы дорогой оптики Prada или Balenciaga. Крупное производство в Бангкоке поставляет бренду отрезы ацетата, а сборка и отдел качества находятся в Москве.
В студии Salt & Wave есть целая стена, на которой дизайнеры развешивают мудборды с кадрами из фильмов и образами муз. Помимо уже упомянутых Энистон и Пэлтроу, бренд вдохновлялся, к примеру, Сарой Джессикой Паркер из «Девочки хотят повеселиться». Также команда следит за выходами модных девушек от Кендалл Дженнер до Беллы Хадид, которых часто можно увидеть с крабиками в волосах.
Приобрести аксессуары Salt & Wave можно на сайте бренда. Диапазон цен — от 350 рублей за мешочек для хранения до 2900 рублей за малиновый крабик с глиттером.