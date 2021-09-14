6 независимых марок, которые успели получить поддержку от звезд стритстайла.

Tia Adeola

Возможно, вы слышали о Tia Adeola во время пандемии: ее затейливые защитные маски разлетелись по всем модным медиа. Дизайнер марки Тени Адеола запустила бренд в 2017 году прямо в комнате общежития нью-йоркской Новой школы, где училась на факультете искусств в области культуры и СМИ. Собственно, марка вдохновлена страстью основательницы к эпохе Возрождения. Если коротко описать концепцию Tia Adeola, то это нарядные вещи со всевозможными оборками, рюшами и завязками: образы бренда уже пришлись по нраву Дуа Липе, SZA, Джиджи Хадид и Лорд. Диапазон цен — от 30 долларов за маску до 1200 долларов за комбинезон из перьев и бисера.

Georgios Trochopoulos

Лондонский бренд создает сложные трикотажные изделия — обтягивающие платья, макси-юбки и бра. В вязаном кроп-топе Georgios Trochopoulos с воротником халтер была замечена на улицах Лос-Анджелеса Кендалл Дженнер. Диапазон цен — от 100 долларов за мини-юбку до 600 долларов за платье.

Jade Cropper

Шведский бренд был основан в 2019 году и отличается деконструктивным дизайном, экологичными материалами и принтами ручной работы. Среди поклонниц Jade Cropper — Ким Кардашьян, Джорджа Смит и SZA.

Fe Noel

Fe Noel — бруклинский бренд, который пользуется популярностью у певицы Бейонсе и актрисы Габриеллы Юнион. Дизайнер марки вдохновляется своими гренадскими корнями, поэтому вещи Fe Noel носят этнический характер — здесь много струящихся силуэтов, принтов и ярких оттенков. Диапазон цен — от 128 долларов за плавки от купальника до 1095 долларов за робу.

Ottolinger

Создательницы Ottolinger познакомились в Школе дизайна в Базеле, в Швейцарии: девушкам так нравились работы друг друга, что они решили объединить свои усилия в совместном проекте. Благодаря провокационному дизайну с деконструкцией, шнуровками, вырезами и сложными принтами бренд привлек внимание Барби Феррейры, Дуа Липы и Джиджи Хадид. Диапазон цен — от 227 долларов за футболку до 945 долларов за муслиновую блузу.

Peachy Den

Лондонская марка транслирует в своих коллекциях эстетику 70-х: их ключевые продукты — вязаные костюмы и платья. Узоры для вещей дизайнеры подсматривают в гардеробах мам и бабушек, поэтому здесь так много пестрых айтемов в ретростиле. Peachy Den уже успел одеть Беллу Хадид и Кайю Гербер. Диапазон цен — от 5 долларов за резинку для волос до 140 долларов за комбинезон.