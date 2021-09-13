Испанский массмаркет представляет свою первую люксовую коллаборацию — c датским брендом Kassl. Марка известна своими технологичными плащами, так что в коллекции сделан акцент на верхнюю одежду. Приобрести вещи из капсулы уже можно на сайте Zara.