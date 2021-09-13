Испанский массмаркет представляет свою первую люксовую коллаборацию — c датским брендом Kassl. Марка известна своими технологичными плащами, так что в коллекции сделан акцент на верхнюю одежду. Приобрести вещи из капсулы уже можно на сайте Zara.
Пальто, 25 999 р. Базовое осеннее пальто, однако, имеет интересную деталь — отложной треугольный воротник с кожаной изнаночной стороной
Накидка, 9299 р. Накидка из легкого нейлона идет в комплекте с панамой в тон и чехлом для хранения
Футболка, 14 499 р. Мы уже видели и кожаные плащи, и пиджаки, и брюки, и платья — пришло время футболок
Брюки, 27 999 р. Джогеры из мягкой кожи напа отличаются приятным голубым цветом. Кстати, можно не боятся носить их в осеннюю слякоть: если запачкаете, просто протрите салфеткой
Мюли, 6999 р. Еще одни утепленные тапочки без задника, которые совершенно не подходят для мокрой погоды, но точно могут пригодиться в загородном доме, особенно весной
Ботинки, 8999 р. Более надежная пара, которая устоит перед непогодой и может стать хорошей альтернативой уггам
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