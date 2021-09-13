Два украинских бренда объединились для создания коллекции: результатом совместной работы стала небольшая капсула обуви. Каждая пара названа именем героини фильма: мюли «Луиза» и казаки «Тельма» — в честь героинь фильма «Тельма и Луиза», а высокие сапоги «Лула» — в честь главной героини фильма «Дикие сердцем». Обувь выполнена из идеально белой кожи, посажена на каблук высотой 7 см и украшена ярко-зелеными наклейками-ценниками — узнаваемой деталью бренда Kseniaschnider.