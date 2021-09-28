Отдельный уход за кожей головы — для многих не прихоть, а действенный способ защититься от раздражения этой зоны или увеличить интервалы между мытьем волос. Если вы регулярно пользуетесь укладочными средствами или уже достали головные уборы — вам стоит обратить внимание на эту узкопрофильную косметику.

В здоровом состоянии омертвевшие клетки кожи головы постепенно сходят в виде мелких чешуек. Но шелушение может быть слишком сильным — клетки будут слипаться, образуя перхоть. Такая ситуация может возникнуть из‑за нарушения гормонального фона или грибковой инфекции — в этих случаях стоит обратиться к трихологу и не заниматься самолечением.

Бывают и менее опасные состояния кожи головы. Скальп может зудеть от остатков укладочных средств, кожа — раздражаться из‑за повышенного потоотделения под шапкой. Все эти факторы некритичны, но вызывают много дискомфорта и в долгосрочной перспективе вполне могут привести к той же перхоти. Чтобы этого не произошло, кожу головы нужно очищать особенным образом.

Для редкого использования подойдут шампуни глубокой очистки — они полностью промоют волосы от остатков стайлинга, но могут начать сушить кончики. Поэтому удобнее сосредоточиться на отдельном уходе — только для кожи головы. В его основе лежат скрабы с абразивными частицами или химические пилинги. И те и другие не стоит использовать слишком часто. Обычно достаточно одной процедуры в неделю, но регулярность будет зависеть от активности ингредиентов, поэтому здесь можно довериться указаниям на этикетке.

В дополнение к обновляющим средствам уход за кожей головы можно дополнить тониками с успокаивающим эффектом и сыворотками для увлажнения.