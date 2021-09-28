Отдельный уход за кожей головы — для многих не прихоть, а действенный способ защититься от раздражения этой зоны или увеличить интервалы между мытьем волос. Если вы регулярно пользуетесь укладочными средствами или уже достали головные уборы — вам стоит обратить внимание на эту узкопрофильную косметику.
В здоровом состоянии омертвевшие клетки кожи головы постепенно сходят в виде мелких чешуек. Но шелушение может быть слишком сильным — клетки будут слипаться, образуя перхоть. Такая ситуация может возникнуть из‑за нарушения гормонального фона или грибковой инфекции — в этих случаях стоит обратиться к трихологу и не заниматься самолечением.
Бывают и менее опасные состояния кожи головы. Скальп может зудеть от остатков укладочных средств, кожа — раздражаться из‑за повышенного потоотделения под шапкой. Все эти факторы некритичны, но вызывают много дискомфорта и в долгосрочной перспективе вполне могут привести к той же перхоти. Чтобы этого не произошло, кожу головы нужно очищать особенным образом.
Для редкого использования подойдут шампуни глубокой очистки — они полностью промоют волосы от остатков стайлинга, но могут начать сушить кончики. Поэтому удобнее сосредоточиться на отдельном уходе — только для кожи головы. В его основе лежат скрабы с абразивными частицами или химические пилинги. И те и другие не стоит использовать слишком часто. Обычно достаточно одной процедуры в неделю, но регулярность будет зависеть от активности ингредиентов, поэтому здесь можно довериться указаниям на этикетке.
В дополнение к обновляющим средствам уход за кожей головы можно дополнить тониками с успокаивающим эффектом и сыворотками для увлажнения.
14 разнообразных средств для ухода за кожей головы
Укрепляющий тоник Percy & Reed, 2646 р.
Пилинг для кожи головы Natura Siberica ICE Professional, 504 р.
Скраб-шампунь Sephora Collection, 1266 р.
Скраб для чувствительной кожи головы Kérastase, 3272 р.
Восстанавливающая сыворотка для кожи головы Kérastase Extentioniste, 2648 р.
Скраб Davines Solu, 3180 р.
Маска-пилинг для кожи головы Lador Tea Tree Scalp, 740 р.
Пилинг для кожи головы Masil 7 Sparkling Scalp Bubble Tick, 1050 р.
Пилинг для кожи головы The Inkey List Salicylic Acid Exfoliating Scalp Treatment, €13,80
Скраб NatureLab Tokyo Perfect Shine, €19,60
Сыворотка для кожи головы Dr. Barbara Strum, €30
Тоник для кожи головы Prreti Herbtherapy, 856 р.
Восстанавливающая эссенция для кожи головы Leonor Greyl Regenerescence Naturelle, 3610 р.
Скраб Alterna My Hair My Canvas, 2700 р.