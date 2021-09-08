Brain Dead действительно хорош в вопросах броских вещей и необычного дизайна. Очередная новинка лос-анджелесского бренда — лишнее тому подтверждение. Речь о ярких клогах из текстурного серебристого материала. Глядя на пару, невольно возникают ассоциации с рыцарскими доспехами.

Клоги получили укрепленный прорезиненный носок, обильный декор в виде клепок и колец, а также красивый ремешок песочного цвета. Как и положено подобной обуви, пара установлена на деревянную подошву, которую дополнили технологичной подметкой Vibram.

Если вам по душе клоги, но не нравится расцветка, Brain Dead также выпустил альтернативную пару в сдержанном черном.