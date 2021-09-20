Все еще сомневаетесь, стоит ли устанавливать тикток? Вот несколько рубрик, которые будут интересны тем, кто следит за модой. И не бойтесь утонуть в нерелевантном вам контенте: умным алгоритмам понадобится пара часов, чтобы определить ваш интерес к моде.

Апсайклинг своими руками

По хештегам #DIY и #upcycle можно найти ролики, герои которых переделывают одежду, обувь и аксессуары в новые вещи. Сумка из банданы, комплект с укороченным блейзером и юбкой — из мужского пиджака, петчворк-рубашка — из кусков нескольких рубашек: в общем, идей для модного творчества хватает.

Модные аутфиты на каждый день

Хештег #OOTD расшифровывается как outfit of the day (в переводе с английского «образ дня») и попал в тикток из инстаграма. Но тут разглядывать публикации под этой меткой еще интереснее, ведь они выполнены в формате видео. Теперь ни один элемент образа модных блогеров не ускользнет от вашего глаза — даже аксессуары и украшения.

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Небанальные позы для фото

Одна из самых популярных рубрик в тематике моды — подборки с интересными позами для фото. Будет полезно и тем, кто ведет блог в инстаграме, и профессионалам из фешен-индустрии, которые занимаются съемкой контента. Найти такие ролики можно по хештегу #pose.

Повтор луков звезд

Тикток-тренд, в котором модные блогеры выбирают образы звезд и пытаются повторить их с одеждой из своего гардероба. По хештегу #dressinglike найдутся все — от Гарри Стайлза до Кэрри Брэдшоу.

Находки из секонда

На самом деле речь даже не о секонде, а о thrift shop — благотворительном магазине, который бесплатно принимает вещи от населения и продает их, чтобы отправить собранные средства на социальные нужны. В России их еще называют charity shop. В тиктоке запущен целый тренд #thrift, где можно увидеть интересные находки юзеров в подобных магазинах. Чаще всего блогеры выбирают вещи в эстетике Y2K и показывают способы стилизации.