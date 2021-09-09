Самое время попробовать что‑то новое или вернуться к хорошо забытому старому.

Челси К обуви без шнурков действительно быстро привыкаешь. Перед покупкой челси советуем подумать, как и с чем вы планируете их носить. Как повседневную пару с обычной одеждой или на выход, скажем, с костюмом? Так вам проще будет выбрать подходящие ботинки. К первому сценарию больше подойдут массивные, темные пары из кожи или нубука, с подошвой потолще. Такие будут менее требовательными в уходе и дольше сохранят приличный вид. Ко второму варианту уместнее выбрать ботинки поизящнее — аккуратной формы и на тонкой подошве.

Дерби Ботинки дерби тоже несложно адаптировать под повседневный гардероб. Особенно учитывая, насколько смелые интерпретации увидели свет за прошедшие несколько лет. Например, дерби 1017 ALYX 9SM со съемной подошвой Vibram или версия Prada с прорезиненными боками и носком. Если переживаете, что яркая пара не приживется в вашем гардеробе или быстро наскучит, присмотритесь к базовым Dr. Martens 1461.

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Дезерты Если рассуждать как безумный поклонник херитейдж-эстетики, то дезерты обязательно должны иметь верх из замши, две пары люверсов и непременно находиться на креповой подошве. Иными словами, это должна быть базовая пара Clarks Originals. Но время идет, а выбор не ограничивается классиками. Да и те же «кларксы» регулярно экспериментируют с материалами. Так что если вам больше по душе модели из кожи, не обращайте внимания на устоявшееся в поп-культуре представление о дезертах.

Лоферы Мы уже не раз говорили, что лоферы могут стать достойной альтернативой кроссовкам. Не думайте, что это излишне серьезная обувь и она обязательно подразумевает аккомпанемент из формальной одежды. Это не так, для вдохновения посмотрите лукбуки Palace или Aime Leon Dore. Эти бренды уверенно сочетают лоферы с бомберами, худи, свитшотами, спортивными брюками или кепками. Сегодня собственные лоферы выпускают как массмаркет-бренды, так и глыбы люксового сегмента. Верх из замши или кожи, сдержанная расцветка или яркий паттерн — выбор действительно огромный.

Топсайдеры Изначально эта обувь создавалась для яхтсменов и моряков, но спустя время обрела славу и на берегу. В 80-х она пользовалась спросом у учащихся престижных учебных заведений в США и была неотъемлемой частью стиля преппи. К 90-м всеобщий восторг прошел. Относительно свежая вспышка популярности топсайдеров была в начале 2010-х. Тогда они стали неизменно появляться в сезонных коллекциях массмаркет-брендов и мелькать вокруг.

Сейчас ситуация куда спокойнее, и вы едва ли вы увидите их на каждом втором в городе. Теперь о важном. Можно по-разному относиться к правилу, запрещающему носить топсайдеры с носками. Нам кажется, что это пережитки прошлого и бессмысленное ворчанье. Если вы не на яхте и вам хочется носить обувь именно так, то пробуйте. В конце концов, надевать носки с сандалиями тоже когда‑то было нельзя.