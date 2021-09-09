4 совета, которые помогут воспроизвести одну из самых желанных причесок.
Нет ничего более сложного, чем имитировать небрежную прическу. Доказательство тому — бесконечные мемы о том, как волосы лежат, когда тебе никуда не надо, и как они выглядят перед важным мероприятием (спойлер — плохо). Пользователи тиктока делятся друг с другом советами по созданию небрежного пучка — мы собрали самые понятные из них.
Как сделать небрежный пучок? 4 способа
Начните собирать волосы в хвост, но не пропускайте пряди через резинку до конца — оберните ее вокруг запястья вместе с волосами и завершите начатое. Получится что‑то вроде пучка балерины. Торчащие сзади локоны спрячьте под резинку.
Опустите голову вниз и соберите волосы в высокий хвост. Начните делать пучок, как обычно, оставьте спереди пряди и разделите их на две равные части. Завяжите эти пряди в узелок и заправьте концы назад, под резинку. Расправьте пучок руками и ослабьте волосы, чтобы придать прическе объем.
Расчешите волосы, опустите голову и соберите их в высокий хвост, но не закрепляйте резинкой, а придерживайте рукой. Выпустите несколько прядей по всему периметру головы и с помощью расчески сделайте пучок удобным вам способом.
Опустите голову и скрутите жгут из волос. Оберните жгут несколько раз вокруг основания и закрепите резинкой. Используйте невидимки, чтобы пучок не растрепался в течение дня. Расправьте волосы руками и выпустите боковые пряди.