4 совета, которые помогут воспроизвести одну из самых желанных причесок.

Нет ничего более сложного, чем имитировать небрежную прическу. Доказательство тому — бесконечные мемы о том, как волосы лежат, когда тебе никуда не надо, и как они выглядят перед важным мероприятием (спойлер — плохо). Пользователи тиктока делятся друг с другом советами по созданию небрежного пучка — мы собрали самые понятные из них.

Как сделать небрежный пучок? 4 способа

@quintymirjam

Antwoorden aan @maibou_ MESSY BUN TUTORIAL! | slow enough now? | #hairtok #messybuntutorial

♬ Beggin' - Måneskin
Перекрутите резинку

Начните собирать волосы в хвост, но не пропускайте пряди через резинку до конца — оберните ее вокруг запястья вместе с волосами и завершите начатое. Получится что‑то вроде пучка балерины. Торчащие сзади локоны спрячьте под резинку.

@brittanyjohnsonxo

Literally the EASIEST messy bun tutorial!! I’m OBSESSED 😍 #messybunmommy #hairtututorial #quickhairstyle #messybun

♬ original sound - mama b
Сделайте узел из волос

Опустите голову вниз и соберите волосы в высокий хвост. Начните делать пучок, как обычно, оставьте спереди пряди и разделите их на две равные части. Завяжите эти пряди в узелок и заправьте концы назад, под резинку. Расправьте пучок руками и ослабьте волосы, чтобы придать прическе объем.

@makeupbyamberx

Since you guys have been wanting a tutorial forever ##foryou ##messybuntutorial ##messybun ##hairtutorial ##hair ##foryoupage

♬ original sound - kayson🧸
Выпустите несколько прядей

Расчешите волосы, опустите голову и соберите их в высокий хвост, но не закрепляйте резинкой, а придерживайте рукой. Выпустите несколько прядей по всему периметру головы и с помощью расчески сделайте пучок удобным вам способом.

@ellyj3125

Reply to @briannasilvers2 the very highly requested messy bun tutorial!! comment your questions or other requests below! #hairtok #messybuntutorial

♬ original sound - Elly Johnson
Используйте невидимки

Опустите голову и скрутите жгут из волос. Оберните жгут несколько раз вокруг основания и закрепите резинкой. Используйте невидимки, чтобы пучок не растрепался в течение дня. Расправьте волосы руками и выпустите боковые пряди.

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