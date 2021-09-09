Нет ничего более сложного, чем имитировать небрежную прическу. Доказательство тому — бесконечные мемы о том, как волосы лежат, когда тебе никуда не надо, и как они выглядят перед важным мероприятием (спойлер — плохо). Пользователи тиктока делятся друг с другом советами по созданию небрежного пучка — мы собрали самые понятные из них.