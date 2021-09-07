Стороны представили коллаборационную модель 990v3. Кроссовки выполнены из денима и пушистой замши, которая имитирует задний патч на джинсах. Классический брендинг в виде буквы N дополнен биркой Levi’s. Модель вышла в двух цветах — синем и серо-бежевом.