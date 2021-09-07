Найдены кроссовки, которые станут идеальным дополнением к любимой паре джинсов.

Стороны представили коллаборационную модель 990v3. Кроссовки выполнены из денима и пушистой замши, которая имитирует задний патч на джинсах. Классический брендинг в виде буквы N дополнен биркой Levi’s. Модель вышла в двух цветах — синем и серо-бежевом.

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Кроссовки поступят в продажу 9 сентября в мобильном приложении Levi’s и в интернет-магазине New Balance. Пара будет стоить 220 долларов. В России коллаборация представлена не будет.

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