Сделать осенние луки сложнее помогут интересные головные уборы. «Афиша Daily» собрала несколько вариантов — от классических до не самых очевидных.

Теплые панамы

К плюшевым панамам мы уже привыкли, но магазины этой осенью предлагают рассмотреть альтернативные варианты, например из кожи, нейлона или жаккарда. Имейте в виду, что уши панама не греет, так что для минусовой температуры не подойдет: только если вы не планируете носить ее с платком.

Кепки из плотных материалов

Как и панамы, теплые кепки будут актуальны в лучшем случае до ноября. Но это не повод не разнообразить свой гардероб интересным головным убором. Твид, вельвет, кожа — теперь найти кепку можно практически в любом осеннем исполнении. Если вы активно эксплуатируете стилистику преппи, это вообще идеальная находка.

Капоры и балаклавы

Вариант для тех, кто готов максимально утепляться уже в сентябре, — капоры или балаклавы. Могут быть как трикотажными, так и флисовыми или нейлоновыми. Особенно интересны модели с «продолжением» в виде воротника, защищающего грудь.

Шапки бини

Классику тоже никто не отменял. Если базовая бини у вас уже есть, присмотритесь к шапкам из яркой цветной пряжи, моделям с косами или вариантам в стиле Missoni.

Фуражки

Осенью 2021 года курс с береток сменился на фуражки. Они только выглядят стилистически сложными, а на самом деле их можно носить с любой привычной осенней одеждой — от плащей и пальто до бомберов и кожаных курток. Специалист в создании идеальных фуражек — украинский дизайнер Ruslan Baginskiy.

Стеганые головные уборы

Стежка не покидает нас какой сезон подряд: правда, теперь с курток она «перебралась» на аксессуары. В том числе головные уборы — панамы, кепки, платки и капоры.