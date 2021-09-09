Сделать осенние луки сложнее помогут интересные головные уборы. «Афиша Daily» собрала несколько вариантов — от классических до не самых очевидных.

Теплые панамы

К плюшевым панамам мы уже привыкли, но магазины этой осенью предлагают рассмотреть альтернативные варианты, например из кожи, нейлона или жаккарда. Имейте в виду, что уши панама не греет, так что для минусовой температуры не подойдет: только если вы не планируете носить ее с платком.

Cos

10 990 р.

Mango

1999 р.

H&M

1199 р.

Kangol

6350 р.

Carhartt WIP

$69

Кепки из плотных материалов

Как и панамы, теплые кепки будут актуальны в лучшем случае до ноября. Но это не повод не разнообразить свой гардероб интересным головным убором. Твид, вельвет, кожа — теперь найти кепку можно практически в любом осеннем исполнении. Если вы активно эксплуатируете стилистику преппи, это вообще идеальная находка.

Monki

1100 р.

Cos

3990 р.

Weekday

1299 р.

A Kind of Guise

$149

Barbour

$29

Капоры и балаклавы

Вариант для тех, кто готов максимально утепляться уже в сентябре, — капоры или балаклавы. Могут быть как трикотажными, так и флисовыми или нейлоновыми. Особенно интересны модели с «продолжением» в виде воротника, защищающего грудь.

Nasspen

2400 р.

Novaya Wear

3300 р.

Unu

2490 р.

Aries

11 552 р.

Cashmere In Love

18 174 р.

Шапки бини

Классику тоже никто не отменял. Если базовая бини у вас уже есть, присмотритесь к шапкам из яркой цветной пряжи, моделям с косами или вариантам в стиле Missoni.

Inverallan

$75

Fila

1399 р.

& Other Stories

2490 р.

Baum Und Pferdgarten

$69

Zara

1799 р.

Фуражки

Осенью 2021 года курс с береток сменился на фуражки. Они только выглядят стилистически сложными, а на самом деле их можно носить с любой привычной осенней одеждой — от плащей и пальто до бомберов и кожаных курток. Специалист в создании идеальных фуражек — украинский дизайнер Ruslan Baginskiy.

H&M

799 р.

Nasspen

4900 р.

Ruslan Baginskiy

20 310 р.

MISBHV

€115

Mango

999 р.

Стеганые головные уборы

Стежка не покидает нас какой сезон подряд: правда, теперь с курток она «перебралась» на аксессуары. В том числе головные уборы — панамы, кепки, платки и капоры.

Mango

1999 р.

Mango

1999 р.

H&M

999 р.

Maison Michel

34 293 р.

Barbour

$45
Подробности по теме
Какую обувь носить этой осенью? Главные тренды для женщин
Какую обувь носить этой осенью? Главные тренды для женщин